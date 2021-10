The Big Bang Theory, perché Sheldon dice proprio 'Bazinga'?

Ogni serie ha un suo tormentone, quella frase o parola che diventa così iconica che entra nel parlato di tutti i giorni. The Big Bang Theory non è da meno. Ricorderete tutti la parola "Bazinga!" pronunciata da Sheldon in situazioni divertenti, ad esempio dopo aver fatto uno scherzo a qualcuno. Allora vi chiederete: Perché questa parola?

Young Sheldon ha spiegato l'origine di questa esclamazione in uno dei suoi episodi. In particolare parliamo del numero 10 della stagione 2, in cui vediamo il giovanissimo Sheldon in fumetteria. Il ragazzino si guarda intorno e nota un nuovo espositore, in cima al quale c'è la scritta Bazinga Novelty Company e il sottotitolo "If it’s funny, it’s a Bazinga!". Un cartello pubblicitario che ha fatto il suo lavoro... fin troppo! Questo perché il piccolo Sheldon ha a quel punto fatto sua l'informazione, convincendosi che "se è divertente è un Bazinga", e ha iniziato ad usare la parola per tutte le cose che riteneva spassose.

Il tormentone si è ovviamente rivelato di successo, e tutti i fan della sitcom hanno iniziato a utilizzarlo. Probabilmente è anche nella riuscita di queste piccole trovate che risiede il successo di The Big Bang Theory. E voi ricordate quando Sheldon ha pronunciato per la prima volta "Banzinga!"? Se la risposta è no ve lo diciamo noi: nel 23esimo episodio della seconda stagione.