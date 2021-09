The Big Bang Theory, solo uno dei personaggi è un nerd nella vita reale: scoprite chi!

Nel corso degli anni gli spettatori di The Big Bang Theory si sono spesso chiesti se gli attori che interpretano gli amati personaggi della serie televisiva siano o meno effettivamente dei nerd: la risposta a questa domanda, tuttavia, potrebbe essere alquanto sconvolgente.

Jim Parsons, l'interprete di Sheldon Cooper nonché il personaggio più emblematico dello spettacolo, in realtà non si identifica molto con il suo personaggio. Riesce a malapena a menzionare un paio di nozioni di base sulla cultura nerd ma, su sua stessa ammissione, non è in grado di fare molto di più. Tra l'altro non ha mai visto Star Trek nonostante nella serie Sheldon sia un grandissimo fan.

Simon Helberg, l'interprete di Howard, è solo un semplice amante e curioso della cultura nerd. È in grado di apprezzare tutti i dettagli che sono costantemente presenti sul set della serie, ma la sua vita è totalmente distante da quanto osservato nella serie.

Kunal Nayyar e Johnny Galecki, rispettivamente gli interpreti di Raj e Leonard, sono indubbiamente molto simili ai loro personaggi dato che entrambi condividono una profonda e duratura passione per i fumetti, per la saga de Il Signore degli Anelli e per Star Wars. Ma si può fare ancora di meglio.

Ebbene sì, Mayim Bialik, l'interprete di Amy, ha sicuramente molto in comune con il suo personaggio. Lei è davvero una scienziata nella vita reale, mentre quasi tutti gli altri colleghi non hanno fatto o concluso l'università. Lei stessa una volta ha dichiarato:

"Sono una scienziata, quindi mi piacciono tutte quelle cose nerd".

Conoscevate questo retroscena? The Big Bang Theory è stato uno show molto importante per la televisione e per questo motivo abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e utili articoli, come per esempio un focus sul leggendario pilot mai andato in onda di TBBT, o abbiamo anche parlato del teorie più folli di The Big Bang theory. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, e anche del personaggio più odiato dai fan in The Big Bang Theory.