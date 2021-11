The Big Bang Theory, quante persone l'hanno vista? Tutti i numeri della serie

A maggio del 2019, The Big Bang Theory vide sua degnissima conclusione con la messa in onda del suo ultimo finale di stagione, la dodicesima. Oggi come allora, la serie rimane uno dei più grandi successi nella storia della televisione, registrando record di produzione nei costi e di ricezione negli ascolti.

Vi abbiamo già parlato di quanto questo successo abbia fruttato cachet da record e quanto hanno guadagnato gli attori di The Big Bang Theory. La fonte di questa ricchezza è stata frutto, innanzitutto e ovviamente, dell'enorme successo mai inesausto raccolto dalla serie nel corso di dodici stagioni, svoltesi lungo altrettanti anni per un totale di 279 episodi, record assoluto per una serie televisiva ripresa in multi-camera. Ormai apparirà ovvio: la serie ha rappresentato un record, sotto innumerevoli aspetti, per la televisione americana. La grande conferma si ritrova in quelli messi a segno in fatto di ascolti e share, il valore più importante sulla base del quali le emittenti valutano i propri successi e fallimenti.

Già nel lontano 2013, la settima stagione registrò un record con 20 milioni di spettatori per una singola puntata. Non era la prima e non sarebbe stata l'ultima in cui la serie di Chuck Lorre infrangeva i suoi stessi record. Il punto più alto è stato infatti raggiunto, com'era prevedibile, dal finale di serie. Vi abbiamo parlato qui della conclusione di The Big Bang Theory. Ma passando alle statistiche: stando a quanto rilasciato dall'emittente CBS, l'episodio intitolato Sindrome di Stoccolma (24x12) ha infranto qualunque record con circa 18 milioni di spettatori la notte della diretta, che a distanza di una settimana hanno raggiunto i 25,75 milioni totali in Live+7. Con questa dicitura si indicano quelli che hanno visto l'episodio con le successive repliche nei sette giorni a seguire.

Si tratta quindi di un incremento di 6,22 milioni di spettatori, il quinto più grande risultato di sette giorni per la serie e il migliore dal 2014. Il rating nella fascia d'età 18-49 è passato quindi da 1.8 a 5.0 punti percentuale. All'epoca, l'emittente volle sottolineare come questi numeri avessero frantumato il risultato dell'attesissimo (ma deludente) finale di stagione di Game of Thrones, che registrò ben 9 milioni di spettatori in meno. Avete visto per intero la serie dei record? In caso contrario, ecco dove recuperare The Big Bang Theory e il suo finale di stagione.