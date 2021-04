The Big Bang Theory, nei piani iniziali Penny non esisteva: ecco perché!

Dodici stagioni di successi, e The Big Bang Theory si è guadagnata il diritto di definirsi una delle sit-com più di successo nella storia della televisione. Il merito della sua popolarità è da attribuire anche al brillante cast che ha interpretato i nostri protagonisti preferiti. Ma, originariamente, le cose sarebbero dovute essere differenti.

Abbiamo visto insieme quale sia l'origine del nome di The Big Bang Theory, ma oggi vogliamo trattare di come la serie sarebbe stata, se Chuck Lorre avesse seguito i suoi piani iniziali, specialmente per quanto riguarda uno dei personaggi principali.

Stiamo parlando di Penny, la cui attrice è stata la bella Kaley Cuoco. Forse in molti non lo sapranno, ma esiste un pilot mai andato in onda di TBBT, nel quale Penny non esiste. Scopriamo insieme i dettagli.

Grandi differenze

Nel pilot, poi scartato, Lorre e Bill Prady avevano un'idea piuttosto diversa rispetto alle caratterizzazioni di Leonard e Sheldon (Jim Parsons), il quale appariva molto meno spaventato dalle relazioni sociali e interpersonali con gli altri. Ma la maggior discrepanza è da rintracciare nella protagonista femminile dello show, che nell'episodio (girato nel 2005) si chiamava Katie, e aveva anche un'interprete diversa, ovvero Amanda Walsh.

Katie, di sicuro, condivideva alcuni tratti con Penny, soprattutto il suo essere una bella ragazza, festaiola e poco interessata al mondo nerd. Tuttavia, presentava anche molte differenze. Prima tra tutte, non era la vicina di casa di Leonard e Sheldon, bensì veniva ospitata dagli stessi direttamente a casa loro, dopo la rottura di Katie con il fidanzato. Inoltre, la giovane donna era rappresentata come una personalità molto sagace, in grado di comprendere (almeno in parte) i folli discorsi da scienziati dei due coinquilini - nonostante non avesse studiato - e di proporre delle sue soluzioni grezze ma efficaci alle problematiche presentate dai due dottori. Insomma, una caratterizzazione piuttosto diversa.

avreste preferito Katie al posto di Penny in The Big Bang Theory?