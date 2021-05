The Big Bang Theory, su quali piattaforme streaming si può recuperare la sitcom?

The Big Bang Theory ha donato molto ai fan durante le sue 12 stagioni. Ci sono state numerosi momenti spassosi, alcune lacrime, importanti rivelazioni e persino diverse guest star per portare avanti la storia di Leonard, Penny, Raj, Sheldon, Amy, Bernadette e Howard.

Il numero di serie televisive presenti nelle varie piattaforme di streaming oltre che in televisione chiaramente non aiuta a seguire passo dopo passo anche i prodotti più celebri. Pertanto vediamo dove è possibile recuperare The Big Bang Theory dalla prima all'ultima stagione con tranquillità e ordine.

The Big Bang Theory è presente su Netflix, Amazon Prime Video, Infinity e Sky. Purtroppo, però, nelle prime due sono presenti solo 11 stagioni, quindi per recuperare la dodicesima, nonché l'ultima, bisogna sottoscrivere l'abbonamento a Infinity o Sky. Se foste interessati, invece, solo alle prime stagioni queste le potete trovare anche su Rakuten TV e Chili: nel primo vi sono le prime 7 stagioni, nel secondo solo le prime 2.

Potrete anche vedere i vari episodi dello show in chiaro nei canali del digitale terrestre Mediaset 20, Italia 1 e Italia 2 ma capite bene che potrebbe risultare non poco scomodo considerando che attualmente sta andando in onda la stagione 4, la stagione 6 e l'ultima stagione in ordine sparso.

Ricordiamo che The Big Bang Theory è una sitcom statunitense andata in onda dal 2007 al 2019. Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, lo spettacolo racconta in maniera ironica le vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati, e di come la loro condizione di nerd e geek ne influenzi i rapporti con il mondo circostante.

