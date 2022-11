The Big Bang Theory, il produttore: 'Ecco perché nessun personaggio ha avuto uno spin-off'

Dopo un successo durato per ben 12 stagioni e che avrebbe anche potuto continuare se non fosse stato per la decisione di Jim Parsons si lasciare lo show, è molto strano che da una serie come The Big Bang Theory non siano stati prodotti uno o più spin-off. Il motivo lo ha recentemente rivelato il produttore della serie di CBS Steve Holland.

Ovviamente esiste Young Sheldon giunto alla Stagione 6, ma in questo caso si tratta di una serie prequel sul personaggio di Sheldon Cooper con un altro attore che lo interpreta negli anni della sua infanzia e adolescenza. Nel libro si fa riferimento a un "vero spin-off", ovvero una continuazione delle avventure di un personaggio del cast dopo la conclusione dello show (un esempio è la serie Joey, spin-off di Friends).

Per quanto l'idea fosse allettante, Holland spiega perché alla fine hanno rinunciato a questa possibilità. Come rivelato nel libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, si è effettivamente parlato di un'altra serie spin-off di The Big Bang Theory, ma non si è arrivati a nulla di concreto perché si era capito quanto sarebbe stato difficile farla decollare.

"Non si è parlato di nulla di serio. Abbiamo pensato che non fosse possibile avere successo con una cosa del genere. The Big Bang Theory è stato qualcosa di magico, quindi riprenderla con una versione di loro che non fosse l'intero cast non era una cosa che volevamo fare davvero. Ci abbiamo scherzato su e qualcuno ha buttato giù delle idee, ma non è stato mai preso seriamente in considerazione".

Quando The Big Bang Theory è terminato, il personaggio di Raj era nella posizione migliore per continuare la sua storia attraverso uno spin-off, che avrebbe potuto vederlo trasferirsi altrove o addirittura tornare in India. La CBS avrebbe potuto fare lo stesso con Howard e Bernadette, con l'eventuale spin-off che avrebbe potuto concentrarsi sulla ricerca del suo misterioso padre (che in The Big Bang Theory non vediamo mai).

Dallo stesso libro, abbiamo appreso che la decisione di terminare lo show con la 12esima stagione ha creato attriti tra Jim Parsons e Kaley Cuoco.