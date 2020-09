The Big Bang Theory, il produttore sul provino di Jim Parsons: 'Non credevo ai miei occhi'

Chissà che The Big Bang Theory sarebbe stata senza Jim Parsons! La straordinaria prova dell'attore nei panni di Sheldon Cooper è stata senza ombra di dubbio la spinta più forte verso l'enorme successo dello show, a conferma di quanto giuste fossero state le impressioni della produzione sin dal primo momento.

Già, perché con Jim Parsons fu un vero e proprio colpo di fulmine: a raccontarlo è stato il produttore Chuck Lorre, che nei contenuti speciali dell'edizione DVD dello show ha ricordato la sensazione di stupore nel visionare il provino dell'attore per la parte del protagonista di The Big Bang Theory.

"Era stupefacente, non stavo credendo ai miei occhi quando è successo. Non ho mai previsto che il personaggio di Sheldon fosse messo in scena nel modo in cui lo ha realizzato Jim. È stato divertente, toccante, reale" spiega Lorre nel corso del suo intervento, seguito immediatamente dal suo collega Bill Prady: "Con tutto l'entusiasmo della mia inesperienza dissi subito a Chuck: 'Questo è il nostro uomo, questo è il nostro uomo!'"

Col senno di poi nessuno potrà negare loro il merito di quest'intuizione, di questo possiamo esserne certi!