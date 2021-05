The Big Bang Theory, che fine fanno i protagonisti dopo il finale?

Dopo la fine di The Big Bang Theory erano state numerose le voci riguardanti una nuova serie dedicata ai celebri protagonisti e sotto la produzione di Netflix, ma dopo un po' di tempo è arrivata la smentita. Vediamo allora che fine hanno fatto i protagonisti tramite alcune teorie dei fan.

La stagione 12 di The Big Bang Theory si è conclusa con Sheldon Cooper (interpretato da Jim Parsons) e la sua futura moglie Amy (Mayim Bialik) che hanno reclamato il loro premio Nobel. Sheldon fa un discorso emozionante che ha lasciato i fan in lacrime quando finalmente rivela quanto i suoi amici significhino per lui. Il culmine, però, è arrivato quando Amy e Sheldon finalmente si sposano dopo che lo scienziato ammette i suoi sentimenti per lei. Anche la coppia improbabile Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki) si sono sposati dopo che la ragazza ha dichiarato di amarlo.

Proprio per quanto riguarda quest'ultimo punto, nel finale della serie Penny ha scoperto che stava aspettando un bambino. Il finale shock è stato una sorpresa per gli spettatori poiché in tutta la serie Penny aveva sempre sottolineato di non aver mai voluto figli. Alcuni spettatori potrebbero essere interessati a scoprire come cresce il loro bambino e come si comportano Penny e Leonard come genitori.

Inoltre nella serie Amy e Sheldon hanno sempre lottato con la loro intimità e ci è voluto molto tempo prima che Sheldon ammettesse di provare sentimenti per Amy. I fan sarebbero interessati a scoprire se la loro relazione progredisce in senso fisico e scoprire se arrivano a costruire una famiglia. Stessa cosa vale per Raj che, come abbiamo visto in un approfondimento, soffriva di mutismo selettivo ma è riuscito a migliorare arrivando ad approcciarsi con le donne. Sarebbe curioso scoprire fino a dove potrebbe spingersi. Le idee sarebbero tante, ma attualmente non ci sono piani per una stagione 13 e difficilmente ce ne saranno visto che l'attore di Sheldon, Jim Parsons, si è rifiutato di continuare la serie.

In conclusione, non si sa bene che fine facciano i protagonisti dopo la serie, ma di certo sappiamo che Penny e Leonard dovranno rimboccarsi le mani per gestire una nuova famiglia, Amy e Sheldon sono sposati e dovranno combattere contro le loro difficoltà interiori, Bernadette e Howard vanno a vivere nella casa di quest'ultimo e Raj continua ad avere difficoltà con le donne nonostante qualche momento di scioglimento che stava per sfociare in un matrimonio combinato,

Vi lasciamo con il nostro approfondimento sul perché l'ascensore di The Big Bang Theory era sempre guasto. Inoltre ecco quanto ha guadagnato Kaley Cuoco per interpretare Penny.