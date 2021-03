The Big Bang Theory, quasi tutti i protagonisti sono musicisti: scoprite il retroscena

La grandezza e l'importanza di The Big Bang Theory si misura anche dalla popolarità degli attori che hanno fatto parte del suo cast. Sicuramente, Jim Parsons è ormai considerato uno degli attori più famosi di tutta Hollywood, e lo stesso si può dire di Kaley Cuoco, sempre più volto noto televisivo anche grazie alla serie The Flight Attendant.

Abbiamo visto come proprio Kaley Cuoco di recente si sia espressa sull'importanza avuta da The Big Bang Theory nella sua carriera, ma oggi vogliamo parlare di una curiosità riguardo agli attori protagonisti dello show ideato di Chuck Lorre, che mostra il lato più artistico degli interpreti degli amatissimi personaggi di TBBT.

Musicisti nati

Forse non tutti lo sanno, ma i nostri amati Leonard, Sheldon, Amy, Howard, e Raj sono dei veri musicisti. Alcuni, addirittura, avevano già avuto esperienze musicali prima della sit-com originale della CBS. Johnny Galecki, interprete di Leonard, è un violoncellista, e sin da piccolo si era dedicato alla pratica dello strumento. Simon Helberg, ovvero Howard, è un brillante pianista, e ha avuto persino l'occasione di suonare insieme a Meryl Streep in Florence Foster Jenkins, mostrando tutte le sue incredibili doti. Kunal Nayyar, inoltre, è un chitarrista e compositore, avendo per anni fatto parte di una band che suonava in piccoli locali.

Ci sono però anche casi incredibili di attori che abbiano imparato a suonare proprio grazie alla serie. È il caso di Jim Parsons (ovvero il folle dottor Sheldon Cooper), che è diventato un abile suonatore di theremin, e, soprattutto, di Mayim Bialik, che per la sua parte di Amy Farrah Fowler ha dovuto impegnarsi per diventare un'arpista di tutto rispetto. Complimenti!

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a tutti gli errori più clamorosi di The Big Bang Theory. Ora vogliamo sapere la vostra: conoscevate le doti da musicisti dei protagonisti di The Big Bang Theory? Non esitate a commentare, vi leggeremo con grande piacere!