The Big Bang Theory, uno dei protagonisti non ha mai visto la serie! Scoprite chi è

Nel corso di ben 12 anni gli spettatori di The Big Bang Theory si sono spesso chiesti se gli attori che interpretano gli amati personaggi della serie televisiva abbiano mai visto le loro stesse interpretazioni su schermo.

Non sempre tutti gli attori preferiscono vedersi su schermo, infatti non è una novità che spesso e volentieri molti interpreti non guardano mai il loro prodotto finale, qualsiasi esso sia. Anche in The Big Bang Theory, l'amatissima serie televisiva comica andata avanti per ben 12 stagioni dal 2007 al 2019, c'è un attore (o meglio un'attrice) che non ha mai visto la serie. Ecco di chi si tratta!

Stiamo parlando di Mayim Bialik, l'interprete della scienziata e primo amore di Sheldon Cooper Amy Farrah Fowler. L'attrice (nonché scienziata anche nella vita reale) ha riscosso una buona fama fin dalla sua giovanissima età partecipando da bambina nella serie TV Blossom. Da quel momento non ha recitato in tante altre produzioni di spicco, almeno fino a The Big Bang Theory che è stato per lei il suo primo ruolo importante sul piccolo schermo.

Nonostante la sua crescente popolarità, Mayim non è mai stata sotto i riflettori né ha voluto mettersi in mostra nel tortuoso mondo di Hollywood. Inoltre è un'ebrea ortodossa e osservante religiosa e per questo motivo ha sempre dichiarato di non avere una televisione a casa e di non aver mai visto The Big Bang Theory e tanti altri show o film.

Vi aspettavate questa curiosità? The Big Bang Theory è stato uno show molto importante per la televisione e per questo motivo abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e utili articoli, come per esempio un focus sul leggendario pilot mai andato in onda di TBBT, o abbiamo anche parlato del teorie più folli di The Big Bang theory. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, e anche del personaggio più odiato dai fan in The Big Bang Theory.