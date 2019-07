The Big Bang Theory: ecco le puntate di questa settimana in Tv

Anche questa settimana la celebre serie The Big Bang Theory sarà presente all'interno del palinsesto di mediaset, con la settima e la sesta stagione in onda rispettivamente su Canale 20 e Italia 2. Vediamo insieme quali episodi saranno trasmessi da oggi, mercoledì 3 luglio, fino a domenica 7 luglio.

Nonostante la conclusione di The Big Bang Theory, molti appassionati rimangono ancora molto legati alle vicende che hanno avuto come protagonisti Sheldon, Lonard, Howard e tutti gli altri esilaranti personaggi della sitcom. Se sentite la loro mancanza, allora potete dare un'occhiata all'elenco degli episodi settimanali trasmessi in Tv che abbiamo riportato qui per voi.

Iniziamo con la settima stagione che viene trasmessa dal lunedì al sabato, all'interno della programmazione di Canale 20. Ecco gli episodi:

The Big Bang Theory, episodio 16: La polarizzazione del tavolo. Mercoledì 3 luglio, 20:16.

In questa puntata della settima stagione i personaggi principali sono Leonard, Sheldon e.. un tavolo. Infatti i due amici inizieranno a discutere, quando Leonard decide di sostituire il vecchio tavolo con un nuovo. E si sa, che i cambiamenti non sono tra le cose preferite dal dottor Cooper.

The Big Bang Theory, episodio 17: La turbolenza dell'amicizia. Mercoledì 3 luglio, 20:40.

Il rapporto tra Howard e Sheldon non è mai stato tra i migliori all'interno del gruppo. Così, un giorno, Bernadette convince il suo fidanzato a migliorare il dialogo con l'amico, invitandolo a una conferenza della Nasa.

The Big Bang Theory, episodio 18: L'osservazione della madre. Giovedì 4 luglio, 20:17.

Sheldon ha sempre avuto delle difficoltà ad esternare i propri sentimenti con le persone a lui care. Ma quando farà ritorno dalla Nasa e troverà la propria madre in compagnia di un altro uomo, la sua reazione sarà furibonda.

The Big Bang Theory, episodio 19: L'amalgamazione dell'incertezza. Giovedì 4 luglio, 20:41.

In questo episodio Sheldon è combattuto da un dilemma senza fine: cosa scegliere tra Playstation 4 e Xbox One? Nel frattempo Penny non sa se accettare la parte per il seguito del film Scimmiatore seriale, così chiede consiglio a Will Weathon.

The Big Bang Theory, episodio 20: La disgiunzione dell'amicizia. Venerdì 5 luglio, 20:18.

Howard e Bernadette decidono di uscire insieme a Raj ed Emily, per poter conoscere la ragazza che frequenta il loro amico. Sheldon, invece, inizia ad avere dubbi sulla sua carriera accademica, quando scopre alcuni nuovi studi fatti sul Big Bang.

The Big Bang Theory, episodio 21: La ricorrenza del tutto può accadere. Venerdì 5 luglio, 20:43.

Sconsolata per i recenti avvenimenti relativi alla sua carriera di attrice, Penny decide di ripristinare il 'giovedì del tutto può accadere'. La ragazza però scoprirà che le sue due amiche Amy e Bernadette erano già uscite da sole per passare una serata a parlare di lavoro.

The Big Bang Theory, episodio 22: La trasmutazione di Proton. Sabato 6 luglio, 20:32.

Si avvicina lo Star Wars-Day, avvenimento tanto atteso dai protagonisti, ma Leonard è costretto ad annunciare la scomparsa del professor Proton. Sheldon, inizialmente, sembra indifferente alla notizia. Ma in realtà sta soffrendo anche lui per la scomparsa dell'uomo.

The Big Bang Theory, episodio 23: La dissoluzione del gorilla. Sabato 6 luglio, 20:57.

In questo episodio Raj entra profondamente in crisi quando si reca al cinema con Leonard ma nota che in sala è già presente Emily in compagnia di un altro ragazzo. Penny, invece, viene mandata via dal set del suo ultimo film.

Questi sono invece i tre episodi della sesta stagione che saranno trasmessi domenica 7 luglio sul canale Italia 2:

The Big Bang Theory, episodio 16: La tangibile prova d'affetto. Domenica 7 luglio, 21:10.

L'episodio si svolge durante la ricorrenza di San Valentino. Leonard vuole passare una serata romantica con Penny, ma la ragazza non è sulla stessa lunghezza d'onda del compagno. Bernadette rimprovera invece a Howard di passare troppo tempo a giocare con i videogame.

The Big Bang Theory, episodio 17: L'isolamento del mostro. Domenica 7 luglio, 21:40.

Raj sprofonda nella tristezza quando una ragazza conosciuta durante la sera di San Valentino in fumetteria, scappa via durante il loro primo appuntamento. Leonard, Bernadette e Howard faranno di tutto per aiutare il loro amico.

The Big Bang Theory, episodio 18: L'implementazione dell'obbligo contrattuale. Domenica 7 luglio, 22:05.

L'università obbliga Sheldon, Leonard e Howard a cercare di promuovere le materie scientifiche all'interno delle scuole. Nel frattempo Amy, Bernadette decidono invece di lasciare per un attimo tutto e andare a divertirsi a Disneyland.

Questi sono gli episodi che andranno in onda questi giorni. Siete interessati a vederli? Nel frattempo questi sono i progetti futuri del cast di The Big Bang Theory.