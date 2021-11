The Big Bang Theory, qual era il budget investito nella sitcom?

Tutti sanno dei guadagni record del cast di The Big Bang Theory . La celebre sitcom, infatti, è stata la fortuna dei suoi protagonisti, facendo guadagnare all'interprete di Sheldon, Jim Parsons, una cifra tale da fargli ottenere il nome di paperone della TV. Ma quanto è stato investito inizialmente nella serie? Qual era il budget?

Come sappiamo, la sitcom conta ben 12 stagioni, per un totale di 279 episodi. Un numero importante, che raggiunge proporzioni incredibili se moltiplicato per il costo di ogni puntata. Da quel che sappiamo, infatti, ogni episodio della serie è costato circa 9 milioni. Una cifra esorbitante se si considera che parliamo di una sitcom con episodi relativamente brevi, ma che acquista un suo significato se consideriamo tutti gli elementi che possono portare a un costo così elevato, a partire dal cast. Il set, infatti, sarebbe probabilmente l'elemento meno costoso, in quanto si utilizzano più o meno sempre gli stessi spazi che sono allestiti in studio.

Un investimento, questo, che in ogni caso è completamente rientrato se si considerano gli incassi di The Big Bang Theory. Lo show, infatti, grazie al suo incredibile successo, non solo ha riguadagnato il denaro investito, ma lo ha moltiplicato, toccando numeri incredibili. Si tratta, dunque, di un investimento andato sicuramente bene per Chuck Lorre, Bill Prady e la CBS.