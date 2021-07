The Big Bang Theory: qual è l'episodio più odiato dai fan?

A più di un anno dalla sua conclusione, The Big Bang Theory non finisce mai di essere una delle serie più chiacchierate e amate dagli spettatori di tutto il mondo. Dopotutto si tratta di tutt'altro che una semplice sit-com, poiché è stata in grado di ridefinire i canoni di un genere che stava perdendo la propria eleganza.

Sul nostro sito abbiamo spesso trattato molti approfondimenti e FAQ utili a conoscere tutti i segreti della serie, o a ricordarne il meglio, come per esempio il focus fatto sugli episodi più tristi di sempre di The Big Bang Theory, o vi abbiamo parlato di alcune delle curiosità più bizzarre dei protagonisti di TBBT. Ma non solo: spesso, infatti, abbiamo deciso di scrivere della serie in maniera più critica, andando a evidenziare alcune problematiche legate allo show ideato da Chuck Lorre, come il personaggio più odiato di The Big Bang Theory, o gli episodi più deludenti di TBBT. Ed è per questo, quindi, che anche oggi cercheremo di trattare di una materia controversa, ovvero: quale è l'episodio più odiato dagli spettatori?

Lo show spicca per il suo divertimento originale e mai piatto (ad eccezione dell'episodio L'allocazione dell'ateneo, il diciassettesimo dell'undicesima stagione che è considerato uno dei più noiosi di tutta la serie), ma c'è in particolare un episodio che ha fatto infuriare quasi tutti gli spettatori.

Il titolo dell'episodio è Il momentum matrimoniale ed è la prima puntata del nono episodio. Il motivo è che tutti aspettavano con trepidazione il matrimonio tra Penny (Kaley Cuoco) e Leonard, una relazione profonda, e con una costruzione davvero impeccabile. Se l'idea di farli sposare a Las Vegas possa anche essere stata interessante, è stata la realizzazione che non ha convinto per nulla: la cerimonia in streaming è stata mal gestita, con gag poco divertenti e scontate.

Inoltre, i problemi tra Sheldon (Jim Parsons) e Amy, che al momento dell'episodio si erano appena lasciati, non vengono raccontati alla perfezione, e spesso sembrano solamente un modo per portare avanti la puntata, senza portare davvero avanti la trama. Infine, la rivelazione di Leonard (Johnny Galecki) di aver baciato una sua collega, poteva essere un interessante punto di svolta, ma esso non viene approfondito, e rimane solamente uno sfondo, solo per creare un conflitto tra i due. Anche la critica ha in qualche modo stroncato l'episodio con una media di voti pari a 6,8 su 10 (basso per la media generale degli episodi).

Per gli utenti di Reddit, invece, l'episodio più brutto dell'intera serie è stato Il catalizzatore guittesco, il quattordicesimo della quarta stagione. Raj attraversa più step nelle sue relazioni nel corso degli anni e pensa sempre di farla franca a causa del suo fascino e dei suoi soldi. Prima di "dormire" con Penny, si struggeva per Bernadette per mesi, anche se già quest'ultima usciva con Howard. I fan hanno pensato che fosse strano per Raj volere la fidanzata del suo migliore amico e non gli piaceva la scena del ballo di Bollywood. L'hanno trovata imbarazzante e, di conseguenza, spesso saltano l'episodio.

