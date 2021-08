The Big Bang Theory, qual è il personaggio più amato dai fan?

Il grande successo di The Big Bang Theory è certamente legato alla simpatia dei suoi protagonisti che hanno reso lo spettacolo davvero indimenticabile e memorabile. Non ci si stanca mai di riguardare anche i primi episodi pur di rivivere tutti i divertenti eventi.

I protagonisti principali di The Big Bang Theory sono quattro geni amici e colleghi di lavoro nerd, due dei quali condividono un appartamento a Pasadena in California. I quattro giovani sono tutti scienziati del California Institute of Technology e vivono costantemente delle emozionanti avventure. Tra i più amati certamente al primo posto c'è Sheldon Cooper interpretato da Jim Parson. Ufficialmente è un fisico teorico che sogna il Nobel avendo un quoziente d'intelligenza altissimo, ma in realtà è una vera frana nella vita sociale, è pieno di fobie e di divertentissimi tic.

Dopo di lui il più apprezzato dal pubblico è senza dubbio Leonard Hofstadter, personaggio interpretato da Johnny Galecki. È l'unico dei quattro che a volte prova vergogna per le sue abitudini da nerd, soprattutto quando si innamora e inizia a frequentare Penny, la sua sexy e critica vicina di casa. È una persona buona e disponibile, ma molto goffa soprattutto con le donne.

Tra i personaggi femminili più amati, invece, c'è proprio Penny interpretata da Kaley Cuoco. Non dispone di un'intelligenza particolarmente elevata, tuttavia ha delle notevoli competenze sociali e una vasta conoscenza della cultura popolare. È inoltre molto gentile e mite, anche se spesso è fastidiosa per il suo esagerato opportunismo nei confronti degli altri.

