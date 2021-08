The Big Bang Theory: qual è il personaggio che i fan non sopportano?

Parte del grande successo di The Big Bang Theory è dovuto alla caratterizzazione dei personaggi principali, un gruppo di nerd socialmente incapaci e per questo adorati dal pubblico. Lo show ha goduto di una grande popolarità e molto è dovuto anche alla sfilza di interessanti personaggi secondari che hanno interagito con il cast principale.

Ma non tutti i personaggi di supporto sono entrati nel cuore del pubblico, anzi. In effetti, alcuni di loro sono stati decisamente disprezzati, come per esempio Emily una delle fidanzate di Raj.



Il ragazzo non ha mai avuto molta fortuna in amore, questo perché tende spesso ad essere direttamente responsabile dell'allontanamento delle donne. Nel caso di Emily, tuttavia, il pubblico era fermamente dalla parte di Raj.



Emily aveva due facce, la prima era una ragazza che usciva con Raj fintanto che lui la ricopriva di regali. Ma non appena i genitori di Raj hanno tagliato la sua paghetta perché si è rifiutato di rompere con Emily per sposare una ragazza di loro scelta, lei ha lasciato Raj spezzandogli il cuore ed entrando nella classifica dei personaggi più odiati dello show.



Barry Kripke è stato una spina nel fianco della banda di amici. Era un collega di Leonard, Raj, Howard e Sheldon che lavorava come teorico delle stringhe alla Caltech. Il suo unico ruolo nello show sembrava essere quello di infastidire Sheldon. Kripke non solo credeva di essere uno scienziato migliore di lui, ma spesso giocava con la mancanza di abilità sociali di Sheldon e per questo motivo non è mai stato visto di buon occhio dal pubblico.

La dottoressa Ramona Nowitzki è apparsa per la prima volta nella seconda stagione come una candidata post-dottorato che si innamora di Sheldon. Tuttavia la Dr. Nowitzki era superficiale e fastidiosa e odiata dai fan anche perché ha cercato di interferire con la relazione di Sheldon e Amy successivamente.

Un altro personaggio decisamente poco apprezzato è senza dubbio Alicia, una giovane e sexy attrice che è subito entrata in competizione con Penny dato che i ragazzi avevano perso la testa per lei.

Ciò che rendeva Alicia detestabile era la sua sfacciataggine e il modo in cui flirtava con i ragazzi per convincerli a fare qualsiasi cosa per lei. Penny alla fine ha affrontato Alicia per il suo comportamento manipolatorio, portando a una memorabile lite sulle scale dell'edificio.

Ma i personaggi più odiati dal pubblico in realtà probabilmente sono stati due: il Dott. Pemberton e il Dott. Campbell, che sono stati forse i più grandi villain nella storia dello show, anche se li abbiamo conosciuti solo alla fine.

I due scienziati hanno quasi rubato il premio Nobel a Sheldon e Amy. Nonostante ammettessero in privato che la ricerca che avevano condotto per confermare la teoria di Amy e Sheldon era stata accidentale, e non erano nemmeno sicuri di ciò che avevano scoperto, erano più che felici di prendersi tutto il merito e imbrogliare la coppia di fidanzati per un Nobel.



Fortunatamente il loro imbroglio è durato poco e Amy e Sheldon hanno vinto il Nobel per la Fisica per la "scoperta delle basi teoriche della super-asimmetria" nel finale della serie.



Scoprite qual è l'episodio più odiato di The Big Bang Theory e 5 curiosità su The Big Bang Theory che forse non conoscevate nei nostri approfondimenti.