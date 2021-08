The Big Bang Theory, ecco qual è il principale difetto della serie

The Big Bang Theory è stata una delle sitcom più popolari di tutti i tempi e sicuramente una delle più importanti degli ultimi 20 anni. Con le sue dodici stagioni lo show ha conquistato diversi Emmy e un Golden Globe, tuttavia la serie non era perfetta.

In effetti, c'erano alcuni difetti piuttosto enormi che i fan tendevano a trascurare perché la serie era divertente e coinvolgente. Alcuni non sopportavano le risate registrate di sottofondo, altri la ripetitività delle battute nerd, ma il problema più grosso riguardando la serie completa è un altro.



Ad esempio, alcuni fan hanno messo in dubbio le finanze irrealistiche dei personaggi, anche se ciò accade in molte serie tv. Sheldon e Leonard sembravano non avere assolutamente problemi finanziari perché probabilmente guadagnavano bene come fisici, anche se spendevano enormi quantità di denaro in tecnologia, oggetti da collezione, fumetti, andando al Comic-Con ogni anno e mangiando spesso cibo da asporto.

Tuttavia Penny si lamentava spesso di essere "al verde" ed evitava il suo padrone di casa quando non poteva pagare l'affitto, ma è un po’ irrealistico pensare che con il suo lavoro di attrice potesse permettersi l’appartamento di fronte ai ragazzi, comprare sempre vestiti nuovi e trascorrere spesso serata fuori.



I fan inoltre hanno sottolineato il fatto che alcune trame fossero decisamente troppo irrealistiche, ci sono momenti in cui lo show si è spinto un po’ troppo oltre, come quando Howard è stato mandato nello spazio. A parte il talento ingegneristico, un uomo con così tanti problemi di salute (e con un'ansia così grave, asma, problemi cardiaci e problemi sociali) difficilmente sarebbe un candidato idoneo per i viaggi nello spazio, anche se questa trama è stata divertente da vedere.

Ma ciò che proprio i fan non sono riusciti a perdonare sono i diversi errori di continuità sparsi durante la serie, con battute che contraddicono le informazioni precedenti fornite dai personaggi.

Per le prime stagioni di The Big Bang Theory, Sheldon ama i gatti, ma in senso strettamente teorico, poiché è allergico. Nel terzo episodio della prima stagione intitolato Il corollario del Gatto (The Fuzzy Boots Corollary), Leonard pensa di compensare la mancanza di una relazione nella sua vita adottando un gatto.

Tre anni dopo, nell'episodio della quarta stagione L'alternativa del surrogato felino (The Zazzy Substitution), è Sheldon a prendere un gatto dopo aver interrotto la sua fiorente storia d'amore con Amy Farrah-Fowler. Preoccupato che il primo gatto, di nome Dr. J. Robert Oppenheimer si senta solo, Sheldon adotta altri gatti, tutti chiamati come grandi uomini di scienza. Portare a casa così tanti gatti è un segno di un crollo emotivo, ma Sheldon non mostra alcun sintomo della sua allergia ai gatti precedentemente spiegata.

In molte longeve sitcom è difficile mantenere coerenza narrativa ed è facile contraddirsi ma da Sheldon Cooper non ce lo aspettiamo proprio, ha una memoria eidetica, quindi non è possibile non ricordare la sua allergia.



Altri tipi di errori di questo genere riguardano il nome del padre di Penny in The Big Bang Theory e un buco di trama sulla sorella di Penny davvero clamoroso.