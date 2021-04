The Big Bang Theory, ecco qual è il quoziente intellettivo di Sheldon e Leonard

La sitcom The Big Bang Theory è incentrata sulle incredibili menti del dottor Sheldon Cooper e dei suoi amici: il dottor Leonard Hofstadter, il dottor Rajesh Koothrappali e Howard Wolowitz.

I quattro lavorano in dipartimenti separati al California Institute of Technology e ognuno di loro ha portato i propri punti di forza e di debolezza al gruppo. Sheldon potrebbe aver avuto il QI più alto, ma non c’è alcuna possibilità che abbia più “intelligenza da vita reale” di Penny (Kaley Cuoco).



Non è certo una sorpresa sapere che Sheldon Cooper (Jim Parsons) è il più intelligente del gruppo. Dopotutto, ha frequentato il college all'età di 11 anni, come stiamo vedendo nello spin-off prequel Young Sheldon. E anche se gli mancano qualità cruciali per comprendere altri esseri umani, come l'empatia o il sarcasmo, è il protagonista principale dello spettacolo. Anche se Sheldon può essere scortese ed egoista, sarà sempre "Shelly" per i tanti fan dello show.



Nel pilot di The Big Bang Theory, gli spettatori scoprono che Sheldon ha un QI di 187. È un fatto che ama raccontare a tutti, in realtà. Ma come dicevamo, nel pilot, Sheldon e Leonard (Johnny Galecki) tentano di recuperare la TV di Penny dal suo ex fidanzato che si rifiuta di farli entrare in casa. Sheldon ha osservato che la coppia aveva un QI combinato di 360, quindi dovrebbe essere in grado di riuscire nell’impresa. Ma questo significa che il QI di Leonard è di circa 173.

Indipendentemente dal suo QI, Sheldon non avrebbe mai vissuto con qualcuno che non avesse un'intelligenza simile alla sua. Certo, Leonard non si è laureato al college a 14 anni, come Sheldon, ma ha guadagnato il suo dottorato di ricerca in un'età eccezionalmente giovane. Leonard una volta ha detto di aver completato il suo dottorato di ricerca a 24 anni. Può non sembrare giovane, ma era anni avanti rispetto ai suoi coetanei. Si è anche laureato in un'università iconica, Princeton, e ha il suo dottorato di ricerca. Lui e Sheldon hanno anche messo insieme le loro menti per creare una nuova teoria scientifica che aprì le basi nel campo della scienza.

Leonard potrebbe non essere stato intelligente come Sheldon se si considerano i QI, ma sarebbe considerato più intelligente del 99% della popolazione. Secondo alcune ricerche il punteggio medio del QI è di circa 100. Solo una persona su 1,7 milioni ha un QI di 173. L'intelletto di Leonard e Sheldon è quindi incredibilmente raro.

L’unico personaggio che si avvicina al QI di Sheldon è Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), il suo QI sarebbe compreso tra 180 e 185 secondo le teorie dei fan. Amy ha il dottorato in neurobiologia ad Harvard, una delle migliori università del mondo. Ha anche la possibilità di lavorare al Caltech per finire uno dei suoi studi, dimostrando di essere una parte implementativa del programma di scienze. E non dimentichiamo che senza il suo aiuto Sheldon non avrebbe ottenuto quel premio Nobel a cui aspirava dalla nascita.



Scoprite il vero significato del titolo di The Big Bang Theory e cosa pensava Jim Parson prima di iniziare a girare The Big Bang Theory.