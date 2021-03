The Big Bang Theory, qual è il vero significato del titolo? Ecco la verità

Ormai lo sappiamo bene, l'influenza che ha avuto The Big Bang Theory sulla cultura pop è davvero incredibile. Basti pensare al fatto che, nonostante lo show si sia concluso nel 2019, rimane ancora tra i prodotti più visti e amati della televisione, e ancora non si è trovata una sit-com che potesse raccogliere degnamente la sua eredità.

Abbiamo visto insieme come molti dei protagonisti di The Big Bang Theory siano dei musicisti, ma oggi vogliamo parlarvi di una curiosità molto particolare che ci riportano alle origini della serie, ovvero: vi siete mai chiesti le reali ragioni dietro al perché TBBT si chiami così?

Significati "particolari"

Sicuramente, in molti hanno sempre creduto che, in effetti, il nome dello show sia dedicato alla Teoria del Big Bang, una delle più grandi scoperte nella storia della fisica, che spiegherebbe l'origine dell'universo intero.

In parte ciò è sicuramente vero, anche perché in fin dei conti, i riferimenti scientifici all'interno della sit-com sono davvero tanti, e praticamente ogni episodio ha nel suo titolo una citazione o un gioco di parole che riguarda la scienza. Ciò, tuttavia, fa riflettere sul fatto che - alla fine - Chuck Lorre abbia sempre giocato sul doppio significato dei titoli, e anche per quanto riguarda il nome della serie, esiste un altro senso nella quale può essere letto… molto erotico.

Il "Big Bang", quindi, potrebbe essere visto anche come il riuscire a "fare centro" con una ragazza, uno degli obiettivi principali di Leonard (Johnny Galecki), soprattutto nelle prime stagioni, nei confronti di Penny (Kaley Cuoco), prima che i due si fidanzassero e, successivamente, convolassero a giuste nozze.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a chi abbia composto la leggendaria sigla di The Big Bang Theory.