The Big Bang Theory, quando due attori del cast sono stati una coppia fuori dal set

The Big Bang Theory è ormai giunta al termine, ma crediamo sia giusto dare uno sguardo a una delle relazioni più durature sia sullo schermo che fuori. Stiamo parlando della storia d'amore tra Kaley Cuoco e Johnny Galecki.

Cuoco e Galecki hanno rispettivamente interpretato Penny e Leonard nello show di successo della CBS, con tanto di matrimonio nella nona stagione. Nella vita reale, Cuoco e Galecki sono stati insieme segretamente dal 2007 al 2009 fino a quando l'attrice ha lanciato la bomba pubblicamente in un'intervista del 2010 con la rivista CBS Watch!:

"Era una parte così importante della mia vita e nessuno lo sapeva. È stata una relazione meravigliosa, ma non ne abbiamo mai parlato e non siamo mai andati da nessuna parte insieme. Eravamo così protettivi nei confronti di noi stessi e dello spettacolo che non volevamo che nulla rovinasse tutto ciò. La nostra relazione, infatti, non è mai arrivata sul set."

Purtroppo, però, la relazione era già terminata quando l'attrice fece l'intervista stato che ammise:

"Non è il tipo di relazione che voglio. Non voglio nascondermi. Non potevamo fare nulla. Non è stato divertente come volevamo. Tutti chiedevano sempre, e noi negavamo di continuo. E io ero tipo, 'Perché sto negando questa persona che amo?' Mi è costato un po' e penso che lo abbia fatto anche per lui ".

Cuoco ha anche sottolineato che i due hanno sempre pianificato di non lasciare mai che la loro relazione personale interferisse con il loro lavoro. Nel corso di successive interviste lo stesso Galecki ha ammesso che tra i due c'è ancora un rapporto di amicizia e che Kaley non è solo un'ex, ma una parte importante della sua vita. A tal proposito, nel settembre 2015, Cuoco ha ribadito che non c'era alcun imbarazzo nel lavorare con il suo ex, tanto che il suo nuovo marito, l'ex tennista Ryan Sweeting, era anche un fan di Galecki.

