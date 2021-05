The Big Bang Theory, quando vedremo una reunion? Risponde Kaley Cuoco

Sono passati già due anni dall'ultimo episodio di The Big Bang Theory, e sono tanti i fan che si sentono "orfani" della serie e vorrebbero rivedere il cast insieme ancora una volta. Nessuno ha ancora parlato ufficialmente di una possibile reunion, anche se un progetto del genere sarebbe certamente accolto con entusiasmo.

Kaley Cuoco, che per dodici stagioni ha interpretato Penny, non esclude affatto questa ipotesi, anche se forse non è ancora il momento.

"Sarei sicuramente aperta a una sorta di reunion show" ha recentemente raccontato a E! News. "Non vedo l'ora di vedere quello di Friends, quindi sono decisamente disponibile a farne uno anche tra noi."

Ma probabilmente è ancora troppo presto per parlare concretamente di una reunion di The Big Bang Theory. Del resto, per quella di Friends abbiamo dovuto attendere ben 17 anni. "Mi sembra ieri che abbiamo finito. Penso che tutti stiano provando i loro nuovi percorsi e vedendo quale sarà il loro prossimo progetto, e sono entusiasta di vedere come sta andando a tutti" ha aggiunto Kaley Cuoco, e in effetti è notizia di pochi giorni fa il nuovo lavoro di Melissa Rauch, mentre la stessa interprete di Penny, dopo le iniziali preoccupazioni per The Flight Attendant, è tutta presa dal suo nuovo ruolo.

"Penso che tra qualche anno, o non appena qualcuno sarà disposto, io ci sarò di sicuro" ha concluso Kaley Cuoco. "È stata un'esperienza che ha cambiato la vita di tutti noi, e sarebbe fantastico farlo anche per i fan, perché abbiamo avuto una fan base straordinaria che è rimasta con noi per così tanto tempo."