The Big Bang Theory, il rating dell'episodio finale è in crescendo

Che l'episodio finale di una serie tv venga approvato all'unanimità da critica e fan è cosa piuttosto rara. Sembra esser riuscita nell'impresa The Big Bang Theory, il cui rating del season finale della dodicesima stagione sta raggiungendo vette decisamente alte.

L'episodio finale di The Big Bang Theory, suddiviso in due parti, ha registrato un rating del 12.2. Un salto in avanti notevole, considerando che durante la penultima settimana di programmazione il rating era stato di 8.9. Un buon 37% guadagnato tra i due episodi dunque, ma non solo: il 12.2 di questo episodio finale rappresenta, infatti, un salto del 17% nei confronti del season finale dell'undicesima stagione.

La differenza è abbastanza netta anche rispetto a uno degli episodi più amati e seguiti dell'intera serie, quello della proposta di matrimonio, andato in onda il 25 settembre del 2017: l'episodio finale sale del 7% rispetto a quest'ultimo. Il gradimento, comunque, è stato in costante crescita a partire dal quartultimo episodio dell'attuale stagione, valutato 8.2 (i successivi hanno ottenuto rating dell'8.5 e, come già detto, dell'8.9).

Scrivere un finale soddisfacente per The Big Bang Theory non è stata una passeggiata: a dichiararlo sono stati gli stessi sceneggiatori, che hanno parlato dell'ansia e della pressione provate nel dover concludere una serie così amata. Lo slot della serie verrà occupato ora da Young Sheldon, che l'ha anche omaggiata nel finale della seconda stagione.