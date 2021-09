The Big Bang Theory, i retroscena sulla famiglia di Raj

Quando un gruppo è grande come il cast principale di The Big Bang Theory, ci saranno sempre delle rivelazioni inaspettate. Howard, Sheldon, Stuart, Bernadette, Raj, Penny, Amy e Leonard hanno creato un'eccentrica cerchia di amici i cui segreti non sempre sono stati limpidi e sinceri fin da subito.

Nei dodici anni in cui The Big Bang Theory è andato in onda, alcuni di questi segreti erano più importanti di altri, e tra questi vi è indubbiamente quello che riguarda la famiglia di Raj.

Il segreto della ricchezza della famiglia Raj è stato mantenuto dal personaggio per ben quattro anni dalla prima stagione della serie fino all'inizio della quinta stagione. Raj ha mantenuto queste informazioni nascoste per evitare che gli altri potessero farsi un'idea sbagliata sulla sua persona, ma prima o poi gli scheletri nell'armadio escono fuori e in questo caso è stato proprio Sheldon a scoprirlo.

In particolare venne a sapere di questo importante segreto mentre autenticava i documenti di Raj e da quel momento ha iniziato a riferire a tutti che i Koothrapalis erano "Richie Rich", rendendo Raj un miliardario nonostante i suoi amici non sapevano nulla. Tutto sommato, forse sarebbe stato meglio se fosse rimasto un segreto vista la sua enorme ricchezza divenuta anche fonte di qualche presa in giro e di alcune richieste stravaganti da parte del gruppo di amici.

