The Big Bang Theory, la reunion del cast in un progetto davvero speciale!

E' ufficiale la reunion del cast di The Big Bang Theory, anche se... in versione letteraria! Si tratta dell'uscita del libro "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series", scritto da Jessica Radloff, che esordirà in autunno per celebrare i 15 anni dal debutto della serie.

Mentre le carriere degli attori che hanno preso parte alle 12 stagioni della celebre sitcom procedono, con Kaley Cuoco protagonista di The Flight Attendant e Kunal Nayyar nel cast di Suspicion con Uma Thurman, si fa strada la conferma di una reunion in occasione del 15° anniversario di The Big Bang Theory!

Non solo i componenti del cast come Johnny Galecki, Jim Parsons, Simon Helberg, Melissa Rauch, Mayim Bialik e i già citati Cuoco e Nayyar, ma anche i creatori della serie Chuck Lorre e Bill Prady e molte altre tra le persone coinvolte nella produzione, che si sono prestate alla collaborazione con l'autrice del libro celebrativo che racconterà l'esclusivo dietro le quinte di una delle sitcom di maggior successo.

"Da quando The Big Bang Theory si è conclusa, a maggio 2019, i fan chiedono a gran voce una reunion e a ottobre finalmente la avranno, nel libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series" ha dichiarato l'autrice, Jessica Radloff.

"Avendo seguito la serie in tutti i suoi 12 anni, pensavo di sapere tutto, davvero tutto! Invece, dopo 116 ore di nuove interviste per questo libro, ho scoperto che conoscevo solo la punta dell'iceberg e giuro che non sto esagerando!", ha rivelato Radloff, aggiungendo che "molte delle rivelazioni erano nuove e scioccanti anche per gli stessi attori".

L'autrice del libro ha intervistato anche Amanda Walsh, l'attrice che aveva interpretato il ruolo che ha dato vita a Penny nel primissimo episodio pilota della serie, quando l'idea iniziale era quella di avere due protagoniste femminili.

Nelle scorse settimane, uno degli attori aveva anticipato la possibilità di una reunion del cast di The Big Bang Theory: in una recente intervista, Kunal Nayyar aveva dichiarato che sarebbe stato "felice di un'eventuale reunion", definendo quegli anni come un "periodo davvero meraviglioso" della sua vita.