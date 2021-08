The Big Bang Theory: quel riferimento tutto italiano che forse non avete notato

The Big Bang Theory è una delle sitcom televisive più conosciute e apprezzate al mondo, andata in onda fino al 2019 per ben dodici stagioni. La sigla iniziale ha sempre destato molta curiosità poiché in soli 20 secondi racconta la storia del mondo, ma ecco un curioso dettaglio.

Nella sigla dell'apprezzatissima serie The Big Bang Theory appare una rapida sequenza di foto e immagini che riprendono la storia dell'uomo. Tra queste ve n'è una che riguarda la statua del Mosé di Sacro Monte a Varese, stando a quanto riferivo dallo stesso sito Varesenews che ha per primo pubblicato la notizia.

Alcuni appassionati sicuramente ne erano già a conoscenza da tempo, anche se in realtà è molto complicato accorgersene perché è una di quelle immagini che scorre in maniera rapidissima proprio verso la fine della sigla. Fermando, però, nel punto esatto si nota come la statua rappresentata sia proprio quella del Mosè al Sacro Monte di Varese.

Curioso come una serie di così grande fama internazionale abbia scelto di inserire una statua italiana nel bel mezzo della sua sigla principale. Voi ve ne eravate accorti? Fatecelo sapere nei commenti!

