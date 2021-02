The Big Bang Theory: le scene chiave della storia tra Leonard e Penny

All’inizio di The Big Bang Theory era difficile immaginare che lo show, entro la sua quinta stagione, si sarebbe basato sulle coppie. Infatti, a quel punto, tutti i personaggi avevano rapporti duraturi tranne Raj. Leonard e Penny (Johnny Galecki e Kaley Cuoco) sono stati il fulcro della serie per molto tempo con i loro tira e molla.

Leonard e Penny ci sono sempre stati per Sheldon, anche quando non stavano più insieme o avevano litigato, se Sheldon aveva bisogno di loro non potevano non correre da lui. Come due genitori divorziati, Sheldon era un po' il loro bambino e non gli hanno mai voltato le spalle.

Alla fine della seconda stagione era molto chiaro che entrambi provavano sentimenti l'uno per l'altro, e il fatto che Penny abbia realizzato una coperta con le maniche da regalare a Leonard da indossare al Polo Nord, è stata una dolce dimostrazione di affetto.

All’inizio della terza stagione Leonard e Penny cominciano la loro relazione ufficialmente, ma entro la fine della terza si lasceranno perché Penny non riuscirà a dire a Leonard che anche lei lo amava dopo la dichiarazione del ragazzo.

Sarà un duro colpo per Leonard, che si è innamorato di Penny fin dal primo momento in cui ha posato gli occhi su di lei. Riesce a confessare i suoi sentimenti molto prima che lei riesca a fare lo stesso e dopo la rottura proveranno a restare amici.

Penny dirà a Leonard di amarlo solo nell’ottavo episodio della sesta stagione sul pianerottolo dei loro appartamenti in una scena indimenticabile quando entrambi stavano per commuoversi.

Per Penny era molto difficile impegnarsi, e molto difficile uscire dalla sua zona di comfort. Dopo diversi tira e molla ed altre relazioni finalmente capisce che vuole stare con Leonard e che lo ama.

Nell’ultima stagione Sheldon offende Leonard in maniera pesante quando dice che chiunque può avere un figlio, ma il suo premio Nobel era un evento più importante del fatto che Penny e Leonard sarebbero diventati genitori. Leonard si era offeso a tal punto che non voleva rimanere per assistere alla premiazione di Sheldon.

Penny però riesce a far ragionare il marito sostenendo che Sheldon non lo intendeva davvero e che dovevano essere tra il pubblico per lui, per tutto ciò che avevano costruito insieme negli anni. Alla fine partecipano alla cerimonia e Sheldon, in una scena molto emozionante, dedica il premio ai suoi amici e futuri genitori.

