The Big Bang Theory: le scene più hot della serie, in quali episodi ci sono

Con il rammarico di molti, The Big Bang Theory si è conclusa con la sua dodicesima stagione, dopo altrettanti anni di successi. Abbiamo già ripercorso la storia che ha portato alla conclusione di The Big Bang Theory 12, analizzando come la serie avrebbe potuto proseguire anche oltre le dodici stagioni, ma (forse) è andata bene così.

Per non lasciarvi orfani di uno show talmente importante per la storia del genere sit-com (e in generale per il serial televisivo), in ogni caso, abbiamo dedicato alla serie ideata da Chuck Lorre una serie di utili approfondimenti per poter conoscerne ogni segreto e aspetto poco esplorato: per esempio, abbiamo parlato degli episodi più nerd in assoluto di The Big Bang Theory, oppure abbiamo potuto fare un interessante confronto tra i motivi per cui The Big Bang Theory non dovrebbe continuare e le ragioni per cui un sequel di The Big Bang Theory potrebbe essere un successo. Oggi, invece, accontenteremo i più "maliziosi" tra voi, per ricordarvi quali siano gli episodi più hot in assoluto di tutta la serie. Mani sul tavolo!

Non potevamo, davvero, non cominciare da un episodio per cui la scena che stiamo per raccontarvi è stato anche un po' "controverso". Parliamo del settimo episodio della decima stagione, L'elasticità della veridicità, dove ritroviamo Sheldon preoccupato del fatto di dover essere "costretto" ad andare a vivere dall'allora fidanzata Amy. Fin qui tutto bene, se non fosse che in un incubo avuto durante la notte, Sheldon "scopre" che Penny (Kaley Cuoco) e Leonard hanno trasformato la sua vecchia stanza da letto in una stanza del sesso: troviamo la coppia vestita in costumi di latex (e una Penny davvero conturbante), con un Leonard legato e pronto a ricevere un trattamento "BDSM" dalla moglie. Negli Stati Uniti, per un certo periodo, si è discusso circa una censura dell'episodio.

E come dimenticare anche quando, nell'ottavo episodio della terza stagione, La carenza delle paperelle adesive, troviamo uno Sheldon (Jim Parsons) costretto, essendo l'unico rimasto a Pasadena, a soccorrere Penny che è caduta nella doccia. Per questo motivo, sarà costretto a vederla nuda e ad aiutarla a vestirsi. Una delle scene rimaste memorabili in tutta la serie.

Nell'undicesimo episodio della settima stagione, L'estrazione di Cooper, ancora una volta troviamo Sheldon e Penny in un momento intimo, ma in questo caso si tratta di una vera e propria utopia: immaginandosi un mondo nel quale non si sarebbe mai incontrata con Leonard (Johnny Galecki), Penny pensa che ci avrebbe provato con Sheldon, e possiamo scoprirlo in una scena molto piccante, nella quale la giovane rimane in reggiseno e dice a Sheldon di voler fare sesso con lui. Da rivedere assolutamente.

Ma la serie non è solo Penny. Vogliamo chiudere con una scena sessuale, ma anche molto divertente, nella quale, durante il decimo episodio della sesta stagione, dal titolo Il dislocamento delle interiora del pesce, Amy (Mayim Bialik) sta ottenendo le attenzioni di Sheldon in quanto non si sente particolarmente bene. Non volendo smettere, tuttavia, la ragazza prova ad approfittarne, salvo poi "venir" scoperta dal fidanzato. La "punizione" per lei (che a quanto pare tanto punizione non era), si scopre essere una serie di sculacciate da parte di Sheldon, davvero apprezzate dalla biologa.

E ora la palla passa a voi: quali sono le scene più hot che ricordate di The Big Bang Theory? Fatecelo sapere con un commento, come sempre, nello spazio dedicato!