The Big Bang Theory, gli sceneggiatori: 'Il finale ci ha tolto il sonno'

Il mondo delle sitcom è pieno di finali mal digeriti dagli spettatori: basti pensare ad How I Met Your Mother, il cui episodio finale fa ancora discutere i fan anni dopo la messa in onda. Scriverne uno adatto a concludere i 12 anni di The Big Bang Theory, dunque, dev'esser stato una vera impresa.

Lo confermano Steven Molaro e Steve Holland, sceneggiatori della serie, durante un'intervista rilasciata a Deadline. I due hanno parlato della pressione derivata dalle aspettative sul finale della serie e di quali fossero le loro intenzioni su quest'ultimo episodio.

"L'episodio finale ci ha tolto il sonno per un bel po' di notti. Sapevamo che scrivere finali è difficile e che da tutto ciò sarebbe scaturita un bel po' di pressione. Un sacco di questa pressione, però, è venuta da noi stessi, dalla nostra volontà di dare alla serie un finale degno. (...) Abbiamo avuto un bel po' di tempo per pianificare tutto, per capire cosa volessimo fare, e non volevamo girare qualcosa che avesse un enorme 'The end' stampato addosso. Sapevamo che gli spettatori volevano dire addio ai personaggi, ma anche che questi personaggi non hanno bisogno di dirsi addio" hanno spiegato gli sceneggiatori.

A Molaro ed Holland è stato chiesto, poi, se scrivere il finale di qualche personaggio sia stato particolarmente difficile: "Non è facile rispondere, è stato difficile per tutti allo stesso modo. Ci preoccupavamo di tutti loro come fossero i nostri figli. Volevamo che il finale di tutti avvenisse al momento giusto nel luogo giusto" hanno raccontato, per poi chiosare con una dichiarazione di solidarietà: "Dopo tutto quello che abbiamo passato, sicuramente proviamo simpatia per chiunque si trovi a scrivere il finale di una serie del genere".

The Big Bang Theory lascerà ora il posto a Young Sheldon, che nel finale della seconda stagione ha anche omaggiato la serie. La CBS, comunque, non chiude all'eventualità di nuovi spin-off.