The Big Bang Theory: gli sceneggiatori spiegano la scelta su Raj

Dopo 12 anni di onorato servizio, The Big Bang Theory sta per volgere al termine. Come sappiamo, la serie non si concluderà con un finale esplosivo, ma gli autori hanno più volte spiegato che al termine dello show i personaggi continueranno normalmente la loro vita quotidiana.

Non c'è dunque da sorprendersi se non tutte le questioni irrisolte (anche un grande mistero di The Big Bang Theory non sarà svelato!) dello show saranno spiegate nell'ultima puntata, ed una di esse riguarda proprio uno dei personaggi principali, Raj.

Ovviamente vi avvertiamo che ci sono degli spoiler sulle ultime puntate di The Big Bang Theory, per cui se non siete in pari con la serie valutate voi se continuare o meno nella lettura.

Nella puntata "The Maternal Conclusion", Raj e la fidanzata Anu si lasciano, dopo che lo stesso Raj decide di non seguirla a Londra per iniziare una nuova vita lì. Uno sviluppo nella storia che dunque lascia che il personaggio concluda la serie da scapolo, per una conclusione un po' agrodolce.

Gli sceneggiatori hanno però voluto spiegare che la situazione possa avere comunque un risvolto positivo: "La relazione tra Anu e Raj è stata una parte divertente per la stagione, e per quanto fossero vicini, lei non era la scelta perfetta per lui, e noi vogliamo che Raj trovi la sua donna perfetta" ha spiegato lo showrunner Steve Holland. "Per quanto Anu fosse in gamba, così come l'attrice Rati Gupta, era una persona molto diversa da lui. Cominciava a sembrare che non fosse lei quella con cui Raj dovesse passare il resto della vita. Per Raj vuoi quella storia d'amore da favola che anche lui ha sognato per tutti questi anni".

Che ne pensate della decisione? L'ultimo episodio di The Big Bang Theory andrà in onda il 16 Maggio. Siete pronti a salutare la serie?