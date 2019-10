The Big Bang Theory, scoperto un 'buco narrativo' nella prima stagione

Le vicende di The Big Bang Theory sono giunte alla conclusione qualche mese fa, dopo dodici stagioni, ma i fan continuano a rivedere i vecchi episodi ogni volta che possono. Capita così di scoprire talvolta qualcosa di nuovo, a cui non si era prestato attenzione, e persino dei buchi di sceneggiatura, veri o presunti.

Un utente Reddit, infatti, ha segnalato un'incongruenza risalente alla prima stagione della serie, quando ancora il vissuto dei vari personaggi non era stato raccontato con chiarezza. Si tratta dell'episodio 8, in cui Rajesh Koothrappali viene presentato di nuovo a Lalita Gupta, una ragazza indiana che lo bullizzava quando erano bambini e con cui adesso i rispettivi genitori vorrebbero combinare un matrimonio, sperando di avere presto dei nipotini.

Come sappiamo, nelle prime stagioni Raj (interpretato da Kunal Nayyar) non era in grado di rivolgere la parola alle ragazze, se non quando era ubriaco, e così si prepara all'appuntamento con Lalita alzando un po' troppo il gomito, cosa che lo renderà sì loquace, ma anche particolarmente antipatico.

Al ritorno, confidandosi con Howard (Simon Helberg), un deluso Raj commenterà così la serata: "Fantastico. Allora ci sposeremo, non potrò parlarle e passeremo il resto della nostra vita in totale silenzio."

"Per i miei genitori ha funzionato" è la risposta di Howard. Ed è questa frase a essere finita sotto la lente d'ingrandimento dello spettatore. Nel corso della serie, infatti, si viene a sapere che il padre di Howard ha abbandonato la famiglia quando questi era piccolo, per cui la cosa, decisamente, NON ha funzionato.

Messa così, sembra in effetti un errore nella trama. Va detto, però, che la frase di Howard si può interpretare anche come una semplice battuta per consolare l'amico, o potrebbe significare che il matrimonio dei suoi, per un certo periodo, aveva effettivamente funzionato. Inoltre si sa che nei primi episodi di una serie non tutto è ben delineato, e alcuni retroscena vengono inventati (e rivelati) solo in un secondo momento.

Si è parlato recentemente anche di un buco nella trama dell'ultimo episodio di The Big Bang Theory. Di qualche settimana fa è invece la notizia che Jim Parsone e Mayim Bialik produrranno una nuova serie comedy per Fox.