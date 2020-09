The Big Bang Theory: i segreti che non conoscevate sulla serie

The Big Bang Theory continua a essere una delle serie più apprezzate e viste dal pubblico, nonostante si sia conclusa da più di un anno con la stagione dodici. Mentre molti fan sperano in possibili reunion o spin-off di The Big Bang Theory, diversi attori del cast hanno avuto uno slancio di carriera, come Kunal Nayyar che reciterà in Criminal.

Oggi siamo qui per svelarvi alcuni piccoli segreti di The Big Bang Theory, una serie che sembrava ormai priva di misteri da svelare, eppure siamo certi che alcune di queste curiosità non le conoscevate nemmeno voi.

E cominciamo da Jim Parsons, il nostro amatissimo dottor Sheldon Cooper. Pensate che Chuck Lorre, creatore della serie, ha dichiarato che Parsons era stato talmente tanto bravo durante il primo provino da sembrare quasi impossibile per lui che potesse ripetersi in una seconda audizione. Quando anche la seconda volta l'attore riuscì perfettamente a interpretare la parte di Sheldon, Lorre decise di sospendere immediatamente i casting e dare il ruolo a Parsons senza sentire più nessun altro.

Forse alcuni di voi sapranno che Mayim Bialik, l'attrice che interpreta Amy Farrah Fowler, è l'unica all'interno del cast ad avere un vero dottorato di ricerca, nel suo caso in neuro scienze (proprio come la protagonista della serie). Ma sapevate che l'attrice era già stata "presentata" all'interno della serie ben prima della sua apparizione in The Big Bang Theory (avvenuta nella terza stagione)? Infatti, durante il tredicesimo episodio della prima stagione, La congiura della bat-biscotteria, Raj (Kunal Nayyar), Leonard (Johnny Galecki), and Howard (Simon Helberg) discutono per trovare un sostituto a Sheldon per un torneo di fisica, e sarà proprio Raj a menzionare indirettamente l'attrice, riferendosi alla ragazza che aveva partecipato alla serie TV Blossom (della quale la Bialik ha fatto parte nel 1990) e che ha un dottorato in neuro scienze. L'identikit era già pronto, bastava contattarla.

Kaley Cuoco, che nella serie interpreta Penny e Johnny Galecki sono sempre stati molto amici sul set, ma erano stati anche qualcosa di più. L'attrice, infatti, in un'intervista del 2010 ha dichiarato che i due attori si sono frequentati in gran segreto durante le prime stagioni dello show, ma che la cosa non è andata a buon fine, pur rimanendo in ottimi rapporti. Per chi ama la coppia di Leonard e Penny, sapere che anche la Cuoco e Galecki avrebbero potuto seguire un destino simile a quello dei loro personaggi, sarebbe stato un vero e proprio sogno.

Un segreto incredibile riguarda le magliette di Sheldon. Come molti sapranno, Sheldon molto spesso indossa t-shirt di uno dei suoi supereroi DC preferiti, Lanterna Verde. Le magliette sono molto varie, e cambiano anche nel colore in base ai differenti corpi del franchise, come il rosso delle lanterne rosse o l'arancione delle lanterne arancioni. Nel fumetto, inoltre, i colori simboleggiano diversi stati emotivi, quindi è possibile cogliere lo stato d'animo di Sheldon in base al tipo di maglietta da "lanterna" che indossa. Fateci caso, la prossima volta che guardate la serie.

Chiudiamo con un ultimo segreto, molto dolce e commovente: Howard, nell'episodio ventiquattro della quinta stagione, Il riflesso del conto alla rovescia, regala un ciondolo a forma di stella a Bernadette (Melissa Rauch), prima di partire per la stazione spaziale internazionale. Dal suo ritorno, avvenuto nella stagione successiva, Bernadette indosserà il ciondolo in ogni scena nella quale appare, fino alla fine della serie. Se questo non è amore, non sappiamo proprio cosa potrebbe esserlo.

