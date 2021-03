The Big Bang Theory: ecco un segreto clamoroso che ancora non conoscevate sulla serie

La popolarità di The Big Bang Theory non diminuisce nemmeno dopo quasi due anni dalla trasmissione del suo ultimo episodio, per la tristezza dei milioni di fan appassionati alle vicende di Sheldon Cooper e dei suoi amici scienziati. Oggi, vogliamo svelarvi un segreto su un momento importantissimo dello show che forse non conoscevate.

Abbiamo già visto insieme quale sia la famosa sigla di The Big Bang Theory e chi l'abbia composta, ma è il momento di parlarvi, invece, di un dietro le quinte davvero pazzesco, e che riguarda i personaggi di Sheldon e Amy.

Bacio bagnato… bacio fortunato

Che la coppia degli ShAmy sia stata tra le più amate dagli appassionati dello show non è un mistero. Chi non ha apprezzato, del resto, il percorso fatto da Sheldon (interpretato da Jim Parsons), da asociale eremita che disprezza gli affetti, a fidanzato (e marito) premuroso che farebbe di tutto per la sua Amy (Mayim Bialik)? Di certo, la strada è stata lunga e travagliata, e ha attraversato delle tappe davvero importanti. Una delle più cruciali è stata quella del primo bacio tra i due dottori, avvenuto nel quindicesimo episodio della settima stagione, dal titolo La manipolazione della locomotiva. Un momento splendido e attesissimo, che però ha rischiato di essere rovinato… dalla febbre.

In un'intervista doppia condotta a USA Today, la Bialik e Parsons hanno rivelato che nell'episodio in questione quest'ultimo era malato, ed era affetto da una terribile influenza. I due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto nel quale Parsons ha ricordato come l'attrice continuava a fare risciacqui di quello che aveva definito Listerine per uccidere i germi, e che invece la Bialik corregge trattarsi di "perossido di idrogeno". L'interprete di Amy ha anche affermato che Parsons continuava a sudare e che fosse davvero poco in forma in quel momento. Inoltre, l'attore ha scherzosamente affermato che non avrebbe dovuto baciare la sua collega, la quale ha reagito in maniera buffamente scontrosa a tale affermazione. Chissà cosa sarebbe successo se non fosse mai avvenuto quel bacio…

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quali siano i momenti di The Big Bang Theory più divertenti con Bernadette Rostenkowski come protagonista.