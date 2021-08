The Big Bang Theory e il segreto criminale di Penny

Inizialmente Penny è stata l'unica protagonista femminile in The Big Bang Theory. Le imbarazzanti interazioni dei ragazzi con lei fornivano la maggior parte dell'umorismo della serie, e la sua relazione con Leonard è il centro emotivo delle prime stagioni.

Nonostante sia di fatto la protagonista femminile dello show, ci sono molte cose sulla vita di Penny che rimangono un segreto (come ad esempio il suo ancora e, sicuramente per sempre, sconosciuto cognome). Tiene nascosta la maggior parte del suo background per l'intera serie e la sua famiglia entra in scena solo nelle stagioni finali. E se fosse una criminale?

A differenza dei suoi amici meno fortunati, Penny era molto popolare al liceo. Era la reginetta del ballo e una delle studentesse più amate della sua scuola, o almeno così pensava. In un episodio, si rende conto di essere stata molto aggressiva al liceo, una sorta di bulla.

Uno degli atti più riprovevoli di Penny, che consisteva nel legare una ragazza a un palo e lasciarla in un campo di grano, fece sì che Bernadette la chiamasse criminale. Penny, in un altro episodio, ha anche rivelato di aver rubato un cavallo mentre era ubriaca e lascia intendere di aver commesso altri atti discutibili mentre era sotto l'influenza dell'alcol. Penny, in realtà, non è l'unico personaggio a fare qualcosa di illegale nello show, ma nel suo caso potrebbe essere giustificato con la sua giovane età che coincide con una certa incoscienza.

