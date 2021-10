The Big Bang Theory, la serie ha lasciato storyline ancora aperte?

The Big Bang Theory è stata un successo planetario. La sitcom ideata da Chuck Lorre e Bill Prady è andata avanti per 12 stagioni, e si è conclusa con un finale che ha lasciato soddisfatti tutti. O quasi. Mentre molti si chiedono cosa facciano ora gli attori di The Big Bang Theory, altri continuano a pensare alle storyline lasciate in sospeso.

Sono diverse, infatti, le vicende affrontate e mai più riprese o approfondite. Noi abbiamo provato a individuarne 5.

La madre di Leonard

Leonard ha sempre avuto problemi con sua madre, Beverly, una donna molto fredda e distante, che sembrava essersi ammorbidita un po' in occasione del suo matrimonio con Penny. Tuttavia poi gli spettatori non l'hanno più vista molto, e si sono chiesti se a sua madre sarebbe andato bene essere una nonna quando Leonard stava per diventare padre..

L'uovo

Come abbiamo visto in un episodio Sheldon aveva una profonda paura degli uccelli, superata quando si è affezionato a un volatile. Però poco dopo l'animale è volato via, lasciando Sheldon con il cuore spezzato. Ma gli ha lasciato anche altro: un uovo che aveva deposto prima di partire, di cui Sheldon si è proclamato "mommy". Nell'episodio successivo però l'uovo è sparito, e non è stato mai più menzionato. Dal momento che Sheldon sembrava amare così tanto quell'uovo, è difficile credere che l'abbia semplicemente buttato via. Cosa è successo dunque?

La famiglia di Howard

Sappiamo poco della famiglia di Howard. L'unica volta in cui abbiamo avuto qualche notizia è quando ha ricevuto una lettera da suo padre, ma ai fan non è mai stato detto se fosse autentica. Howard ha poi scoperto di avere un fratellastro, ma nemmeno questo personaggio è stato più menzionato. Allora, cosa è successo a suo padre? E a suo fratello? Perché seminare qualcosa, in modo così vago, di cui poi non si parlerà mai più?

La vita amorosa di Raj

Raj ha iniziato la sitcom che era solo e l'ha conclusa allo stesso modo. Ricorderete tutti del suo mutismo selettivo, poi improvvisamente sparito, e sarete d'accordo con noi nel dire che gli sceneggiatori hanno creato hype intorno alla sua vita sentimentale. Dunque perché farlo finire solo quando tutti hanno trovato qualcuno? La sua storyline sembra incompleta.

La carriera imprenditoriale di Penny

Se ricordate bene in un episodio della seconda stagione, Penny ha dimostrato di aver ottenuto un accordo di successo con un'organizzazione per la distribuzione del suo prodotto "Penny Blossoms". Tuttavia alla fine dell'episodio la mancanza di forza lavoro l'ha portata ad annullare un lotto di consegne. Certo questo non significa che dovesse rinunciare all'intera operazione imprenditoriale, dunque quando poi Penny è tornata a lamentarsi per la mancanza di denaro, lo spettatore si è chiesto che fine avesse fatto "Penny Blossoms", considerando che i suoi profitti erano molto alti e la sua proprietaria non avrebbe dovuto avere problemi a trovare "impiegati" da far lavorare.