The Big Bang Theory e quel serio incidente di Mayim Bialik

The Big Bang Theory, durante la sua messa in onda di ben 12 stagioni dal 2007 al 2019, ha visto la presenza di numerosi attori oltre ai noti protagonisti. Tra brevi comparse e ruoli ricorrenti, una delle attrici più amate è stata senz'altro Mayim Bialik nel ruolo di Amy Farrah Fowler.

L'attrice ha acquisito il suo noto ruolo nella stagione 4 e l'abbiamo vista fino alla conclusione della serie con comparse sempre più costanti dopo essere divenuta la ragazza del protagonista Sheldon Cooper (Jim Parsons). Nel 2012, però, Mayim ha rischiato davvero di non poter più prendere parte all'amata serie The Big Bang Theory.

Infatti, in una giornata apparentemente tranquilla di agosto, mentre si nella sua auto in giro per Los Angeles, è stata tamponata da un'auto piena di turisti tra l'angolo di La Brea e Hollywood Boulevard. L'attrice riportò delle ferite abbastanza serie tanto da essere trasportata d'urgenza all'ospedale. Inizialmente tutti i quotidiani riportarono che l'attrice aveva perso molto sangue e rischiava di perdere l'uso di un dito della mano rimasto schiacciato durante l'incidente.

Per fortuna, grazie a un immediato intervento chirurgico, l'attrice è riuscita a non perdere il dito e sempre fortunatamente, Mayim si trovava da sola e non con i suoi due bambini, Miles e Frederick. Già all'epoca l'attrice collaborava come guest ricorrente in The Big Bang Theory e proprio in quel momento era in produzione la sesta e parte della settima stagione.

L'incidente, comunque, non ritardò di molto la produzione tanto che tramite il suo stesso portavoce l'attrice dichiarò di ritornare al più presto sul set, cosa che avvenne dopo qualche settimana di pausa. La Bialik, comunque, sarebbe stata una perdita enorme per lo show dato che poco tempo prima era stata nominata agli Emmy per la prima volta proprio grazie al suo ruolo nella comedy della CBS.

