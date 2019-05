The Big Bang Theory: il set è stato già smontato dopo la fine delle riprese

L’addio a The Big Bang Theory è sempre più vicino. L’ultimo episodio, finito di girare nei giorni scorsi, andrà in onda il 16 maggio. Altri particolari, inoltre, rendono la notizia, a cui molti dopo 12 anni stentano ancora a credere, di giorno in giorno più concreta.

È il caso, per esempio, delle scenografie della serie. Sono infatti ufficialmente partite le operazioni di smontaggio e distruzione dei set dei vari appartamenti negli studi della Warner Bros.

L'attore Johnny Galecki, che interpreta Leonard Hofstadter, ha spezzato il cuore dei fans condividendo un video su Instagram che mostrava la dismissione del set di The Big Bang Theory.

"Abbattendo i set di @bigbangtheory_cbs su Warner Bros Stage 25", ha scritto nella didascalia. “La colonna sonora non è scelta a caso" ha aggiunto. Si tratta infatti di Help dei Beatles.

Il tenore dei commenti da parte dei follower, infatti, sembra proprio quello di un’emotiva richiesta di aiuto. Qualcuno ha scritto "Non sono pronto emotivamente", un altro ha aggiunto “Tutto questo mi rende triste”.

Non è la prima volta che Johnny Galecki pubblica post malinconici sulla fine di The Big Bang Theory. Tutti coloro che si sentiranno presto “orfani” della serie possono però provare ad aggrapparsi alle parole di Kaley Cuoco. L’attrice, infatti, ha recentemente parlato della possibilità di uno spin-off dedicato al suo personaggio, Penny. "L'unica persona a cui direi di sì è Chuck Lorre (creatore e produttore esecutivo della serie)", ha dichiarato recentemente. "Se Chuck dicesse: facciamolo, direi di sì. Non mi ci vedo in uno spin-off sul mio personaggio, ma non mi piace dire di no a Chuck. Se vuole, io ci sono". E in effetti Chuck Lorre conferma di aver pensato a un altro spin-off, anche se finora l'idea non si è concretizzata.

L'episodio finale di The Big Bang Theory, intanto, andrà in onda il 16 maggio.