The Big Bang Theory: primo sguardo ufficiale al finale di serie!

CBS ha finalmente diffuso (via TVLine) le prime immagini ufficiali e la prima descrizione del doppio episodio finale di The Big Bang Theory.

Le immagini, che potete trovare in calce alla notizia, ci mostrano l'ultima apparizione dei protagonisti Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj, Amy e Bernadette oltre a quella di altri importanti comprimari come Bert, Kripke e il Rettore Siebert. Le foto in questione, che non ci offrono molti indizi sullo svolgimento della trama, anticipano un'importante discussione tra Amy e Raj in un bagno pubblico.

La descrizione del primo dei due episodi, intitolato "The Change Constant", ci suggerisce semplicemente che "Sheldon ed Amy aspettano grosse notizie", ovvero quello che potrebbe essere un riferimento alla loro possibilità di vincere il Premio Nobel grazie al loro lavoro sulla Super Assimetria.

La sinossi di "The Stockholm Syndrome", questo il nome del ventiquattresimo e ultimo episodio, rivela invece che "Bernadette e Wolowitz lasciano i loro figli per la prima volta; Penny e Leonard provano a mantenere un segreto; Sheldon ed Amy si aiutano a vicenda; e Koothrappali si fa un/una nuovo/a amico/a, mentre la gang viaggia verso un futuro incerto."

In attesa di sapere come andrà a concludersi lo show, il penultimo episodio di The Big Bang Theory ha registrato un nuovo boom di ascolti. Vi ricordiamo inoltre che le versione giovanili dei protagonisti avranno uno speciale cameo in Young Sheldon.