The Big Bang Theory, prima di Sheldon Jim Parson ha cercato un ruolo in The Office!

Lo abbiamo visto e amato per dodici anni nei panni di Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, tanto che solo da poco sta faticosamente riuscendo, grazie a titoli come Hollywood e The Boys in The Band, a "staccarsi" dal suo personaggio. La carriera di Jim Parsons, però, avrebbe potuto essere molto diversa.

Nei giorni scorsi, infatti, durante un panel dedicato al suo nuovo progetto Call Me Kat, l'attore ha rivelato che, prima di The Big Bang Theory, aveva fatto un provino per un'altra serie comedy diventata un cult: The Office, adattamento americano targato NBC dell'omonima sitcom britannica di Ricky Gervais.

"Pensavo: che cosa stupida, una serie su un ufficio" ha raccontato Jim Parsons, che non ha nascosto la sua iniziale perplessità sul progetto. "Se l'America avesse voluto un suo show ambientato in un ufficio, l'avrebbero già fatto."

Nonostante le obiezioni di Jim Parsons, The Office ha dato vita a una galleria di situazioni e personaggi memorabili (chissà quale sarebbe stato il suo, a proposito), conquistando Emmy e Golden Globe e guadagnandosi una solida base di affezionati fan proprio come The Big Bang Theory. Partita nel 2001, la serie ha vissuto una seconda giovinezza negli ultimi mesi grazie anche all'uscita su piattaforme streaming come Netflix e (in Italia) Amazon Prime Video.

