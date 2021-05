The Big Bang Theory, Sheldon e Leonard si ispirano a un famoso personaggio di Hollywood!

The Big Bang Theory è sicuramente una delle serie comiche più viste e apprezzate al mondo tanto da vedere la realizzazione di ben 12 stagioni e una serie spin-off, su uno dei protagonisti dello show, chiamata Young Sheldon e già giunta alla sua quarta stagione.

Sapevate, però, che proprio Sheldon e anche il suo amico Leonard hanno un segreto molto particolare?

Non tutti, infatti, sono a conoscenza che Sheldon ma anche il suo amico Leonard portano il nome di un personaggio noto ad Hollywood per la sua genialità e innovazione. I due personaggi sono famosi per essere persone di grande livello culturale e forte valore civile e morale, proprio per questo motivo il produttore Bill Prady e il creatore Chuck Lorre si sono ispirati a Sheldon Leonard, una leggenda di Hollywood a partire dagli anni Trenta.

Leonard, conosciuto anche come produttore e regista di programmi come il Dick Van Dyke Show, era inizialmente famoso per interpretare parti da criminale aggressivo e violento. Essendo Prady e Lorre grandi fan di questo attore ormai dimenticato nella storia del cinema americano, decisero di omaggiarlo conferendo il suo nome al dottor Cooper e il suo cognome al dottor Hofstadter.

Sheldon Leonard era anche famoso per avere una personalità energica e geniale, tanto da essere considerato l'inventore degli spin-off. Infatti dalla serie The Andy Griffith Show produsse il derivato Gomer Pyle, U.S.M.C. esempio di primo spin-off della storia. All'epoca ingaggiò anche lo sconosciuto Bill Cosby, divenendo il primo protagonista nero a prendere parte a una sitcom.

