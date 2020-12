The Big Bang Theory: e se Sheldon non fosse davvero come sembra? La folle teoria!

Dopo svariati anni di grandi successi, The Big Bang Theory che si è conclusa con la sua dodicesima stagione. Il merito della sua popolarità è senza dubbio dovuto al fatto di aver raggiunto consensi in varie fasce di pubblico, sia per la bravura degli attori protagonisti, sia per le storie, che hanno saputo far breccia nei nostri cuori.

Tra di esse, spicca sicuramente l'enorme cambiamento avuto da Sheldon, in grado di passare da eremita contrario alla vita sociale, a un vero e proprio "essere umano", che ha nei suoi amici la propria vera forza. Abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e FAQ utili, come per esempio un focus sulle magliette delle Lanterne usate da Sheldon in The Big Bang Theory, o quale sia il miglior episodio di TBBT, o, anche della storia del leggendario pilot mai andato in onda di The Big Bang Theory. Abbiamo anche parlato delle teorie più folli in assoluto di TBBT, e oggi ci concentreremo proprio su una teoria della sit-com ideata da Chuck Lorre che riguarda il personaggio di Sheldon. E se non fosse davvero come lo abbiamo visto nel corso degli anni?

Cerchiamo di spiegarci meglio. Chi conosce bene la serie, saprà che il dottor Cooper ha più di una volta avuto svariati problemi di socializzazione con gli altri, ma anche (e soprattutto) ha reso spesso un inferno la vita ai suoi amici, in particolare a Leonard (interpretato da Johnny Galecki), nei loro anni da coinquilini. E se vi dicessimo che questo facesse tutto parte di un piano?

La folle teoria è diventata popolare soprattutto dopo la trasmissione del ventiduesimo episodio della terza stagione, Nel covo del nemico (in originale, The Staircase Implementation), nel quale assistiamo a dei vari flashback che ci mostrano il primo incontro e i primi periodi di convivenza tra Leonard e Sheldon (interpretato da Jim Parsons). In molti hanno iniziato a ipotizzare che Sheldon, in realtà, non sia così "bizzarro" come viene presentato, e che renda la vita un inferno ai suoi coinquilini (avuti anche prima di Leonard) perché fa tutto parte di un suo studio sul comportamento umano. Cosa succederebbe se un gruppo di persone dovesse rapportarsi con un personaggio che racchiude in sé stesso tutte le caratteristiche del peggior coinquilino e del pessimo amico?

Una teoria affascinante, certo, e che ci farebbe rivedere Sheldon sotto una luce completamente diversa, ma alla quale purtroppo fatichiamo a credere, soprattutto a causa del rapporto creatosi con Amy (interpretata da Mayim Bialik), che ha segnato per il dottor Cooper un vero punto di svolta della sua vita, e che sfalserebbe tutto il percorso compiuto dal fisico. Di sicuro, però, ci piacerebbe vedere un universo parallelo in cui Sheldon in realtà è ben diverso, e si è sempre comportato così solo per amore della scienza!

E ora è il vostro turno: vi piacerebbe pensare a uno Sheldon totalmente diverso in The Big Bang Theory? Per farcelo sapere, come sempre, vi invitiamo a lasciare un commento nello spazio dedicato!