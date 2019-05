The Big Bang Theory: lo showrunner sul cameo inaspettato del finale di stagione

Sono così tante le sorprese che ha riservato il finale di The Big Bang Theory, che Entertainment Weekly ha chiesto alcuni chiarimenti allo showrunner Steve Holland. Nel corso dell'intervista Holland ha fatto chiarezza su diversi passaggi del finale della serie, con l'ultimo episodio che è durato un'ora e ha concluso un ciclo di dodici stagioni.

"Abbiamo sempre pensato allo show come ad un'orchestra e volevamo davvero assicurarci che tutti avessero il loro ultimo momento sotto i riflettori" ha spiegato Steve Holland.

L'emozione dell'ultima settimana è stata enorme:"L'intera settimana è stata emozionante, sin dalla lettura a tavolino. Ci sono state lacrime ma erano lacrime di felicità. Si tratta di un luogo che amiamo, ecco perché è così difficile dirgli addio. Ma c'è stato un bel momento: la proiezione dell'ultima scena. L'avevamo girata il giorno precedente quindi il cast è venuto e si è seduto con noi, con il pubblico lì. L'abbiamo vista tutti insieme. Questo è un momento speciale che porterò con me".



Parte dell'intervista si sofferma sul cameo di Sarah Michelle Gellar. L'attrice interpreta la donna che affianca Raj alla cerimonia della consegna del premio Nobel a Amy e Sheldon:"Eravamo consapevoli del fatto che Raj avrebbe avuto nessuno con cui sedersi accanto sul volo per Stoccolma. Così insieme a Chuck Lorre abbiamo iniziato a pensare a chi potesse sedersi accanto a lui. Io sono stato un fan di Buffy per anni, probabilmente è la serie che ho visto di più. E avere Sarah nel finale sarebbe stata un'esperienza incredibile per noi e per i personaggi".

Tra i due esiste solo amicizia:"Esiste una linea di demarcazione in cui lei chiarisce che quello non è un appuntamento. Sappiamo che Sarah Michelle Gellar è felicemente sposata con Freddie Prinze jr. non volevamo creare scompiglio!".

Il rifiuto di Jim Parsons a girare un'altra stagione era noto ma lo stesso attore ha spiegato quali motivazioni l'hanno spinto a non rinnovare il contratto.

E ora quale futuro per il cast? Molti dei protagonisti sono attivi sia al cinema che in tv. Il successo di The Big Bang Theory pare comunque che possa rappresentare l'apice della carriera di molti di loro.