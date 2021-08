The Big Bang Theory, il significato nascosto delle magliette di Sheldon

Dopo ben 12 anni di incredibili successi, abbiamo dovuto dire addio all'amatissima serie The Big Bang Theory, che ha chiuso la storia degli amati protagonisti lasciando nei suoi fan un vuoto incolmabile. La serie infatti, a più di un anno dalla sua conclusione, continua a essere tra i più popolari nel mondo.

I motivi dietro a questo successo sono molti: il principale, indubbiamente, è quello che riguarda il cast stellare dello show. Per ricordarne l'importanza, abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e utili articoli, come per esempio un focus sul leggendario pilot mai andato in onda di TBBT, o abbiamo anche parlato del teorie più folli di The Big Bang theory. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, e anche del personaggio più odiato dai fan in The Big Bang Theory.

Oggi, invece, vogliamo parlare di un argomento non molto conosciuto e comunque non sempre esplicitamente descritto che ha anche più volte creato del dibattito tra i più appassionati della sit-com ideata da Chuck Lorre, ovvero: per quale motivo Sheldon ha tutte quelle magliette delle Lanterne provenienti dal popolare franchise DC Comics di Lanterna Verde?

I fan più attenti, infatti, avranno sicuramente notato che, molto spesso, Sheldon indossa delle t-shirt riguardanti proprio Lanterna Verde, uno dei fumetti preferiti dal dottore Cooper. Chi conosce il franchise, inoltre, saprà benissimo che ci sono diversi tipi di eroi o cattivi facenti di vari corpi delle Lanterne ognuno con dei colori specifici (Lanterne Rosse, Gialle e tante altre).

La peculiarità dei colori è che questi rappresentano diverse emozioni: il rosso indica la rabbia, l'arancione l'avarizia, il giallo la paura, e così via. Ecco trovata la risposta: Sheldon, a seconda del suo stato d'animo, indossa una maglietta di un corpo delle lanterne diverso.

Per esempio, nel diciassettesimo episodio della terza stagione, La suddivisione del tesoro, Sheldon ha provato a intrufolarsi nella stanza di Leonard per rubare l'ambito anello del potere del Signore degli Anelli, salvo poi essere sorpreso da Penny (Kaley Cuoco) che gli dà un bel pugno sul naso. Il giorno dopo, Sheldon è adirato per l'accaduto. La maglietta? Ovviamente, quella del corpo delle Lanterne Rosse.

Ora che sapete questa particolarità, fateci caso quando guardate o riguardate il celebre show televisivo The Big Bang Theory.