The Big Bang Theory, che fine ha fatto Simon Helberg?

Il distacco da personaggi a cui ci si è affezionati nel corso di ben 12 anni non è facile: i fan di The Big Bang Theory possono testimoniare, ad esempio, quanto forte sia la mancanza di Sheldon, Penny, Leonard, Raj, Howard, Bernadette ed Amy dopo la conclusione del celebre show.

Le carriere dei nostri eroi, comunque, non si fermano di certo qui: in futuro avremo sicuramente modo di rivedere Jim Parsons e co. in altri ruoli (proprio Parsons parteciperà insieme a Mayim Bialik a Call Me Kat, mentre Kunal Nayyavi farà parte del cast di Criminal). Di qualcuno dei protagonisti di The Big Bang Theory, però, non abbiamo ancora sentito parlare al di fuori dello show: Simon Helberg, ad esempio.

L'attore di Howard Wolowitz è apparso ovviamente in più occasioni al di fuori dell'appartamento di Sheldon e Leonard: lo ricordiamo ad esempio in film come A Serious Man (2009) o nel più recente Florence, datato 2016. In TV la sua ultima apparizione non legata allo show che l'ha reso famoso è invece quella in un episodio di Drunk History, nel 2013.

Per quanto riguarda il suo futuro l'unica certezza è Annette, film in uscita (salvo complicazioni) nel 2021 che lo vedrà recitare al fianco di Adam Driver e Marion Cotillard. Gettando un occhio al passato, intanto, un fan ha recentemente scovato un errore in un vecchio episodio di The Big Bang Theory.