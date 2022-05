The Big Bang Theory, Simon Helberg:'I fan mi dicevano di odiare lo show'

In onda per 12 stagioni su CBS negli Stati Uniti, The Big Bang Theory è una delle sit-com maggiormente popolari della storia della televisione ed è stata chiusa nel 2019. Un successo incredibile per il network e per il cast. Ma come per tutti i grandi successi, anche per The Big Bang Theory i commenti negativi non sono mancati.

L'interprete di Howard Wolowitz ha confessato alcuni interessanti incontri con gli appassionati dello show in un episodio del podcast della co-protagonista Mayim Bialik, intitolato Bialik Breakdown.



"Quando mi capitava di essere avvicinato da alcune persone, soprattutto quando la serie andava in onda, mi sentivo dire 'Ascolta, odio il tuo show'. E poi iniziavano a parlarmi. Ma accadeva ogni giorno 'Non sopporto il tuo show, ma il mio...' e adesso dovete riempire lo spazio vuoto con 'mio zio, mio fratello, il mio autista di autobus del liceo, il mio rabbino, il mio dentista, chiunque', ed erano loro tutte quelle persone. Non c'era nessun altro, non si tratta del tuo oftalmologo. Ti piace la serie. No, forse no. Ma continuavano ad uscire e iniziavano a farmi arrabbiare" ha dichiarato Helberg.



"Una volta un ragazzo mi dice 'Non la sopporto, ma il mio coinquilino la adora quindi è in sottofondo mentre studio e comunque ho letto delle tue trattative per il cachet. Vuoi offrirmi una tazza di caffè?'. E io 'Sì, mi hai convinto, odi la mia serie. Vorresti pure un bagel con il caffè?'".



The Big Bang Theory - sul nostro sito trovate l'approfondimento sulla rivoluzione copernicana del nerd - raccontava la vita del fisico Sheldon Cooper (Jim Parsons), dell'amico, coinquilino e collega Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), della loro vicina di casa, l'aspirante attrice Penny (Kaley Cuoco) e dei loro amici e colleghi, l'ingegnere aerospaziale Howard Wolowitz (Simon Helberg) e l'astrofisico Raj Koothrappali (Kunal Nayyar).



Pochi giorni fa Kunal Nayyar ha ottenuto un dottorato anche nella vita reale, proprio come il suo personaggio nella sit-com.