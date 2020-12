The Big Bang Theory è solo un sogno di Sheldon? L'ennesima, folle teoria

Dodici anni di successi hanno caratterizzato The Big Bang Theory, nei quali abbiamo avuto modo di conoscere e innamorarci di Sheldon e dei suoi amici scienziati fuori dal comune. La serie è senza dubbio stata sempre molto popolare per la capacità di coinvolgere lo spettatore con le avventure dei suoi protagonisti, tra risate ed emozioni.

Per celebrare lo show ideato da Chuck Lorre, abbiamo dedicato sulle nostre pagine tanti approfondimenti e FAQ diverse, come per esempio un focus sui migliori episodi nerd di The Big Bang Theory, o chi è il personaggio più odiato dai fan di TBBT. Inoltre, abbiamo anche iniziato a trattare di un fenomeno molto particolare e interessante, ovvero quello delle innumerevoli teorie popolari sul web durante la messa in onda della serie e che, dopo diversi anni, non sono state ancora smentite del tutto, o almeno alcune di esse: per citarne un paio, abbiamo parlato della teoria che vedrebbe The Big Bang Theory svolgersi tutto nella testa di Penny, o anche un'altra idea dei fan era quella che voleva Penny esistere già in un'altra serie TV. Oggi, invece, vogliamo parlare del personaggio di Sheldon, interpretato da Jim Parsons, per riportarvi una bizzarra e inquietante teoria: e se The Big Bang Theory non si fosse mai svolta davvero?

Cerchiamo di contestualizzare. In molti, negli anni, hanno notato come la serie si svolgesse sempre nelle stesse location, e con ben poche interazioni con l'esterno; tutte le ossessioni del dottor Cooper, le sue difficoltà nelle relazioni personali avevano fatto pensare ai fan che Sheldon potrebbe effettivamente essere stato rinchiuso in manicomio, e qui risiederebbe la motivazione del perché continua a ripetere così spesso di essere pazzo.

Ma se Sheldon è in manicomio, cosa dire degli altri personaggi? Secondo questa teoria, sia Leonard (Johnny Galecki), che Penny (Kaley Cuoco) si trovano rinchiusi con lui; il primo, dopo essere stato lobotomizzato dal governo per aver passato informazioni governative fondamentali alla Nord Corea, e la seconda per aver avuto una crisi di esaurimento nervoso per la sua carriera fallita da attrice. A curarli, Rajesh e Amy (Mayim Bialik), dottori e neurologi, e Howard sarebbe il gestore del manicomio.

Una teoria davvero incredibile e bizzarra, e fortunatamente smentita dal finale della serie. O forse no? Ai posteri, l'ardua sentenza.

E ora è il vostro turno: conoscevate questa incredibile teoria su Sheldon, Leonard e Penny di The Big Bang Theory? Per farcelo sapere, come sempre, è necessario un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con grande piacere!