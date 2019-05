The Big Bang Theory, le irriverenti domande degli attori al Late Show

Gli attori del cast di The Big Bang Theory sono apparsi insieme, forse per l’ultima volta - almeno per un po’ - ieri seria a The Late Show. Dopo l'episodio finale della serie è andato in onda il programma condotto da Stephen Colbert, in cui c’è stata anche un’intervista di gruppo.

Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik e Kunal Nayyar hanno approfittato del programma per farsi reciprocamente, e in modo anonimo, alcune domande che non avevano mai osato farsi prima.

La prima domanda era per Galecki, che ama definirsi un "topo da palcoscenico". Allora, "quale animale professionale sarebbe Kaley Cuoco?". E la domanda non veniva dall’interprete di Penny.

"Sono seduto troppo vicino, prenderei un pugno" ha risposto Leonard. "Forse un bel cavallo arabo. Ma non conosco cavalli, sto solo cercando di placarla!"

La domanda successiva era proprio per Kaley Cuoco, spesso presa in giro per i cali di attenzione sul set. "Quando hai imparato le tue battute, dato che a quanto pare in 12 anni nessuno ti ha visto guardare un copione?" ha letto Colbert.

"Non lo so" ha riso l’attrice. "No, non improvviso, mi prendono in giro per questo, di solito ho una rivista in mano invece del copione."

"Prenderti in giro? Vorrei tanto avere i tuoi poteri" è intervenuto Jim Parsons. "Lei non lo guarda e poi recita in modo perfetto."

A Melissa Rauch è stato chiesto che lavoro avrebbe fatto se non fosse stata un’attrice e lei ha risposto che sarebbe stata una chef.

Poi le cose si sono fatte più piccanti. “Qualcuno ha mai fatto sesso in camerino?”

"Devi essere stato tu!" ha detto Kaley Cuoco, spalleggiata da Nayyar… e lui lo ha ammesso!

Dopo la fine di TBBT la CBS sembra aperta a nuovi spin-off, anche se per ora non c'è niente di ufficiale.