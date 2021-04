The Big Bang Theory, tutto sulla specie di api ribattezzata 'Bazinga'

La grandezza di una serie TV può essere valutata anche in base a quanto riesca a influenzare il nostro mondo. Da questo punto di vista, The Big Bang Theory di sicuro ha sempre fatto scuola, in quanto la cultura pop degli ultimi 12 anni è stata particolarmente contagiata da espressioni e modo di dire che derivano dalla sit-com ideata da Chuck Lorre.

Abbiamo visto insieme quali punti ci siano in comune tra il personaggio di Amy e Mayim Bialik in The Big Bang Theory, ma oggi vogliamo proprio trattare di come TBBT sia stata in grado di "dare il suo contributo" alla scienza, e in particolare alla biologia. Iniziamo.

Delle api "ingannatrici"

Una delle frasi più iconiche dello show è quella pronunciata dal dottor Sheldon Cooper (interpretato da Jim Parsons), ovvero la sua "Bazinga", quando fa una battuta o uno scherzo ai suoi amici, ovviamente mai compreso dagli stessi.

La parola Bazinga sembra aver ispirato il lavoro di alcuni scienziati, che l'hanno utilizzata per coniare il nome di una nuova specie scoperta di api. L'Euglossa bazinga, infatti, appartiene alla famiglia degli Euglossini, e fino a dicembre 2012 si ignorava l'esistenza di questa specie, in quanto era sempre stata confusa con l'Euglossa ignita, per via delle grandi somiglianze tra le due. Per questo motivo, i biologi brasiliani André Nemésio e Rafael R. Ferrari hanno utilizzato il riferimento alla parola tanto amata da Sheldon, in quanto aveva ingannato i ricercatori per svariati decenni, così come fa Sheldon con le persone a cui vuole fare scherzi "divertentissimi", a cui fa seguire la famosa battuta di "Bazinga".

