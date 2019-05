The Big Bang Theory: gli spettatori totali del finale superano i 23 milioni

Settimana di chiusure di serie TV importanti quella appena passata. Oltre alla fine di Game of Thrones abbiamo infatti assistito anche alla conclusione di The Big Bang Theory, storica comedy di Chuck Lorre che ha chiuso i battenti dopo ben dodici stagioni.

The Big Bang Theory, nonostante una perdita di smalto nelle ultime stagioni, si è sempre dimostrato uno show amatissimo sia dalla sua schiera di fan della prima ora, sia da chi ha imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo nel corso del tempo. Il 279esimo ed ultimo episodio conferma questo dato, visto che sono arrivati i numeri ufficiali per quanto riguarda gli ascolti del series finale.

Il dato comprende infatti i cosiddetti Live+3 Ratings, che includono anche gli spettatori che hanno visto l'episodio nei tre giorni successivi alla messa in onda. Ai 18 milioni di spettatori che hanno seguito in diretta la puntata se ne aggiungono dunque altri oltre 5 milioni, per un totale che raggiunge i 23.44 milioni di spettatori dell'ultimo episodio della comedy CBS.

Un dato impressionante, che rende lo show l'evento non sportivo più seguito della stagione 2018-2019. Chuck Lorre continuerà ad esplorare l'universo della serie con Young Sheldon, mentre per il momento è stato escluso uno spin-off su Leonard e Penny.