The Big Bang Theory, ecco spiegato il regalo di nozze di Leonard e Penny a Sheldon ed Amy

Ammettiamolo: vedere Sheldon ed Amy perdere la testa a causa del regalo di nozze di Leonard e Penny fu una delle cose più divertenti della dodicesima ed ultima stagione di The Big Bang Theory. Insomma, quanti di noi hanno sognato, nel corso degli anni, di essere in gradi di creare qualche serio grattacapo al signor so-tutto-io per eccellenza?

Gli Hofstader dovettero pensarla esattamente come noi al momento di rifilare ai loro dirimpettai il regalo di nozze che già in precedenza aveva portato loro ad un passo dalla follia (come scopriamo nel corso dell'episodio, infatti, erano stati Howard e Bernadette a regalare lo strano oggetto di cristallo a Leonard e Penny in occasione del loro matrimonio).

Ma di cosa si tratta, in fin dei conti? Come accennato da Raj nel corso dell'episodio il singolare oggetto altro non è che un cristallo del Chakra: essendo fatto di quarzo, come scoperto da Amy e Sheldon nel corso delle loro instancabili ricerche, avrebbe secondo la tradizione dei poteri curativi. Insomma, tutto sommato non è un male che Sheldon non ne abbia scoperto la natura: immaginate la sua reazione davanti a qualcosa di tanto irrazionale?

In ricordo dei bei vecchi tempi, intanto, scopriamo insieme quali sono stati i migliori episodi di The Big Bang Theory; Mayim Bialik, di recente, ha invece spiegato quanto sia difficile mantenere i rapporti con i protagonisti di The Big Bang Theory dopo la conclusione dello show.