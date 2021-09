The Big Bang Theory: la star di Howard stava per perdere il ruolo, ecco i motivi

Per 12 stagioni, The Big Bang Theory ha regnato come una delle più grandi commedie televisive. La serie è stata creata da Chuck Lorre e si è concentrata su un gruppo di amici nerd che esplorano nuovi aspetti della vita mai vissuti prima.

La serie è divenuta nota per aver contribuito a portare la cultura geek in auge, ma la sua bellezza e la bravura degli interpreti ha permesso a The Big Bang Theory di essere nominato per 46 Primetime Emmy nel corso della sua messa in onda e di creare uno spin-off chiamato Young Sheldon, che è ancora in produzione con l'attesa della quinta stagione.

Fin dall'inizio, The Big Bang Theory ha visto l'interpretazione di Jim Parsons e Johnny Galecki nei panni degli improbabili coinquilini Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter, mentre Kaley Cuoco ha interpretato Penny, la donna che vive dall'altra parte del pianerottolo e l'unica donna con cui abbiano mai avuto realmente un'amicizia (e per Leonard un amore) i protagonisti. Il loro gruppo di amici è stato completato da Raj Koothrappali di Kunal Nayyar e da Helberg come Howard Wolowitz, anche se le stagioni finali hanno visto alcune nuove aggiunte.

Eppure, Helberg ha quasi perso l'opportunità di interpretare Howard e questo retroscena è stato confermato anche dallo stesso attore durante una recente intervista. Infatti quando gli arrivò la proposta da parte dei produttori di The Big Bang Theory, Helberg era già legato a un altro show ed era stanco di interpretare episodi pilota mai mostrati e personaggi nerd, quindi inizialmente rifiutò The Big Bang Theory:

"Quando i produttori sono arrivati ho pensato 'Sono già in un altro show composto da un gruppo fantastico di persone e non ho intenzione di fare un'audizione. Non voglio perdere la cosa che ho anche perché ho già fatto abbastanza episodi pilota che non sono andati da nessuna parte interpretando fin troppi personaggi nerd.' Sono stato convinto dal mio agente a partecipare a The Big Bang Theory, ed è stato il vero colpo di scena. Questa serie televisiva è stata la prima cosa di cui abbia mai fatto parte che sia andata davvero in onda!"

Insomma, alla fine a quanto pare ha preso la giusta decisione regalando al pubblico un personaggio tanto stravagante quanto memorabile. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Scoprite quale protagonista di The Big Bang Theory non ha mai visto la serie e qual è l'episodio migliore in assoluto di The Big Bang Theory nei nostri approfondimenti.