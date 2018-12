The Big Bang Theory è stata eletta la serie più amata del panorama televisivo

Nonostante la presenza di momenti altalenanti e l'annuncio della conclusione dopo dodici, The Big Bang Theory ha sempre mantenuto la sua fedele schiera di fan. Lo show che ha portato alla ribalta il personaggio di Sheldon Cooper e la sua banda di amici nerd è stato infatti eletto il più amato dalle persone di ogni età.

Il dato proviene da un'indagine statistica di Uniting Generations condotta nel mese di settembre su un campione di oltre 2000 cittadini americani. Il risultato finale ha evidenziato che il 47% del totale preferisce di gran lunga The Big Bang Theory a show popolari come Criminal Minds, Law and Order: SVU, NCIS e The Voice.

Nella top 10, che riguarda esclusivamente le serie che vengono mandate in onda su emittenti televisive, senza dunque considerare le piattaforme di streaming, compaiono anche Modern Family, Grey's Anatomy, The Good Doctor e Dancing With The Stars.

La dodicesima stagione The Big Bang Theory è attualmente in pausa per via del periodo invernale, ma tornerà nel 2019 per concludersi definitivamente in primavera dopo oltre trecento episodi prodotti. La decisione di Jim Parsons di volersi dedicare ad altri progetti nella sua carriera è stato uno dei motivi principali che ha portato la CBS ad interrompere il tutto.

In ogni caso l'universo narrativo della serie principale continuerà con lo spinoff Young Sheldon, con il quale ha di recente avuto un brillante crossover, e Kaley Cuoco, divenuta celebre per il ruolo di Penny, si è più volte dimostrata interessata sulla realizzazione di una serie incentrata sul suo personaggio.

